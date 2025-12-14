سردار حسین اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احکام صادرشده برای فرماندهان جدید سپاه، اظهار کرد: آنچه در این احکام به‌روشنی دیده می‌شود، اولویت مأموریت‌های داخلی بسیج و سپاه با محور مردم، مردمداری و مردم‌یاری است.

وی با بیان اینکه بسیج برخاسته از متن مردم است، افزود: مأموریت نخست فرماندهان سپاه در شرایط کنونی، تعامل صمیمانه با مردم، شناخت مسائل واقعی مناطق و تلاش عملی برای کاهش محرومیت‌ها به‌ویژه در شهرستان‌هایی است که ضریب محرومیت بالاتری دارند.

فرمانده سپاه جواد الائمه خراسان شمالی با اشاره به وضعیت برخی شهرستان‌های استان تصریح کرد: در مناطقی که با کمبود زیرساخت‌ها و مشکلات معیشتی مواجه هستند، انتظار می‌رود سپاه در کنار سایر دستگاه‌ها نقش تسهیل‌گر و کمک‌کننده ایفا کند تا بخشی از این محرومیت‌ها با هم‌افزایی و مشارکت مردمی کاهش یابد.

سردار اکبری ادامه داد: ان‌شاءالله با همراهی فرمانداران محترم، مسئولان اجرایی، نهادهای خدمت‌رسان و مشارکت مستقیم مردم، بتوانیم اقدامات مؤثرتری در حوزه محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان انجام دهیم.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده هر جا کار برای مردم و با مردم پیش رفته، نتایج ماندگار و اثرگذار حاصل شده و سپاه نیز در این مسیر خود را خادم مردم می‌داند.

فرمانده سپاه جواد الائمه (ع) خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه سپاه، نگاهی خدمت‌محور و اجتماعی است و هدف اصلی، افزایش رضایت عمومی و کمک به بهبود شرایط زندگی مردم در سراسر استان، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار است.