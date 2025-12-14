ارتفاعات سیاهوی هرمزگان سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی کاهش محسوس دما و نفوذ سامانه بارشی به استان هرمزگان، از بامداد یکشنبه بارش برف در ارتفاعات سیاهو آغاز شد و بخشهایی از این منطقه را سفیدپوش کرد.
این پدیده که از رخدادهای کمسابقه در مناطق جنوبی کشور به شمار میرود، موجب خوشحالی ساکنان محلی و علاقهمندان به طبیعت شده است.
بارش برف در ارتفاعات سیاهو علاوه بر زیبایی چشماندازهای طبیعی، میتواند نقش مؤثری در تقویت منابع آبی منطقه داشته باشد.
گفتنی است، بر اساس اعلام مسئولان هواشناسی، کاهش دما و تداوم ناپایداریهای جوی در برخی مناطق مرتفع استان تا ساعات آینده دور از انتظار نیست و به شهروندان توصیه میشود در ترددهای کوهستانی نکات ایمنی را رعایت کنند.
