به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سقایی مدیر ارشد خط سه مترو تهران اعلام کرد: سیستم تهویه در خط ۳ بر پایه ایرواشر عمل میکند و به دلیل سختی آب و وجود ذرات معلق، اجزای اصلی آن مانند کلکتورها، نازلها، لولهها و صفحات پا شش آب پس از دوره بهرهبرداری دچار رسوبگرفتگی میشوند. این رسوبات در صورت عدم انجام رسوبزدایی دورهای، موجب کاهش ظرفیت خنککاری، افزایش فشار بر پمپها و کاهش راندمان تهویه ایستگاهها خواهد شد.
تجهیز فضای استاندارد اسید شویی
سقایی افزود: برای رفع این مشکل، با همکاری مدیریت زیربنایی و واحد ابنیه، یک فضای استاندارد در محدوده هواکش میانتونلی شهرک شهید شریعتی – عبدلآباد تجهیز شد تا قطعات پس از دمونتاژ در وانهای اسید دیاسکلر قرار گرفته و رسوبزدایی تخصصی آنها انجام شود.
اجرای عملیات در فصل سرد سال
برنامهریزی عملیات اسیدشویی در ماههای پایانی پاییز و زمستان انجام میشود؛ دورهای که سیستم ایرواشر کمتر فعال است. هدف این است که با شروع فصل گرما، همه تجهیزات تهویه با بیشترین راندمان وارد مدار شوند.
مزایای راهاندازی کارگاه اسید شویی
به گفته مدیر ارشد خط ۳، این اقدام موجب افزایش راندمان سیستم ایرواشر، جلوگیری از خرابی پمپها، نازلها و قطعات درگیر، کاهش استهلاک و جلوگیری از توقفهای ناگهانی، حذف جابهجاییهای پرخطر قطعات به خطوط دیگر، بهبود محسوس کیفیت هوا در ایستگاههای خط ۳، ارتقای عملکرد تهویه ایستگاهها و به تبع آن واگنهای قطار میشود و نقش مؤثری در رضایتمندی مسافران و پایداری عملکرد شبکه دارد.
رعایت استانداردهای ایمنی و الزامات کار با اسید
این کارگاه در فضای روباز به مساحت حدود ۴۰ متر مربع ایجاد شده و تمامی الزامات استاندارد مرتبط با نگهداری مواد شیمیایی، کار با اسیدهای مجاز مانند دیاسکلر، مدیریت پسماند اسیدیو استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در آن رعایت شده و عملیات توسط نیروهای آموزشدیده و تحت نظارت مسئولان فنی انجام میشود.
به گفته سقایی، راهاندازی این کارگاه یک گام مهم در استانداردسازی فرآیند رسوبزدایی تجهیزات ایرواشر خط ۳ است و به شکل مستقیم در ارتقای کیفیت تهویه، افزایش بهرهوری و بهبود خدماترسانی به مسافران تأثیر خواهد داشت.
