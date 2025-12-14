  1. استانها
بازارچه مشاغل خانگی زنان در کاشان افتتاح شد

کاشان - فرماندار کاشان گفت: بازارچه مشاغل خانگی زنان شهرستان کاشان در فرهنگسرای مهر افتتاح شد.

مجتبی راعی در حاشیه افتتاح بازارچه مشاغل خانگی زنان در کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و روز مادر به تمام زنان سرزمین عزیزمان ایران، الگوگیری از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری حضرت فاطمه زهرا (س) همچون اخلاص، عفت، ایثار و مهربانی باید مورد تأکید قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر بازارچه‌های مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار، ابراز کرد: برپایی چنین بازارچه‌هایی فرصتی برای عرضه محصولات زنان، به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار است که پیش‌تر امکان عرضه مستقیم تولیدات خود را نداشتند.

فرماندار کاشان تصریح کرد: این نمایشگاه‌ها علاوه بر کمک اقتصادی به خانواده‌ها، موجب کاهش مشکلات روحی و اجتماعی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی شده و گامی در جهت توانمندسازی زنان و ارتقای فضای اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود.

وی همچنین از همکاری امور بانوان فرمانداری، شهرداری و برخی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برگزاری این بازارچه قدردانی کرد و از حضور فعال غرفه‌داران و ارائه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب به مردم شهرستان ابراز رضایت کرد.

راعی افزود: این نمایشگاه از ۲۲ الی ۲۷ آذر در محل فرهنگسرای مهر از ساعت ۱۶ الی ۲۰ آماده بازدید علاقه‌مندان است.

