به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از استعدادهای فرهنگی، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تقویت نویسندگی در میان نسل نوجوان و همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، غلامحسین زیبا فرماندار شهرستان کنگان، در دیداری صمیمی از مریم محمدی آرخلو، دانش‌آموز نویسنده کتاب «پنجره‌ای به داستان‌های کوتاه» تجلیل کرد.

فرماندار کنگان صبح یکشنبه در این دیدار، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام والای زن و مادر، اظهار کرد: ورود نوجوانان به عرصه نویسندگی و تولید آثار فرهنگی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند فکری و ادبی نسل جوان است که باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

غلامحسین زیبا با تأکید بر اهمیت شناسایی و حمایت از نویسندگان نوجوان افزود: پرورش استعدادهای ادبی از ارکان مهم رشد فرهنگی جامعه به شمار می‌رود و حمایت از این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه، خلاق و اثرگذار در آینده باشد.

زیبا همچنین با اشاره به نقش مؤثر نویسندگی در تقویت تفکر، خلاقیت و هویت فرهنگی نسل جوان تصریح کرد: حمایت از دانش‌آموزان نویسنده، نوعی سرمایه‌گذاری در آینده فرهنگی کشور است و لازم است با فراهم کردن بسترهای مناسب، مسیر شکوفایی این استعدادها هموار شود.

در پایان این دیدار، به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ادبی این دانش‌آموز نویسنده، با اهدای لوح سپاس از وی تجلیل به عمل آمد.