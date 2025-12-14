به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش کشورمان با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار»، در رقابت با نمایندگان ۳۴ کشور آسیایی، موفق شد ۷۶ مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز کسب کند و با مجموع ۲۶۲ مدال، رکوردی تازه در تاریخ حضور ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان به ثبت برساند.

در این دوره از مسابقات، ۱۹۴ ورزشکار ایرانی در ۱۱ رشته پسران و ۱۰ رشته دختران به میدان رفتند و با رشدی چشمگیر نسبت به دوره گذشته، روند رو به توسعه ورزش پارالمپیکی کشور را به‌خوبی به نمایش گذاشتند.

کاروان ایران در دوره پیشین این رقابت‌ها (بحرین ۲۰۲۱) با ۱۴۵ ورزشکار موفق به کسب ۱۴۴ مدال و عنوان قهرمانی شده بود، اما در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، با جهشی قابل توجه، مجموع مدال‌های کشورمان به ۲۶۲ مدال افزایش یافت اما در رده بندی نهایی یک پله پایین‌تر قرار گرفت. آمار مدال‌های ایران در این دوره بالاترین رکورد ایران در ادوار مختلف این بازی‌ها محسوب می‌شود.

در این افتخارآفرینی، بیشترین سهم مدال‌ها به رشته‌های پاراشنا با ۱۰۴ مدال و پارادوومیدانی با ۸۲ مدال اختصاص داشت و سایر رشته‌ها از جمله پارامچ‌اندازی، پاراوزنه‌برداری، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر سه‌نفره، گلبال و بوچیا نیز نقش مؤثری در موفقیت کاروان ایران ایفا کردند.

نایب‌قهرمانی کاروان «فرزندان ایران» در دبی، تصویری روشن از آینده ورزش پارالمپیکی کشور و ثمره برنامه‌ریزی، پشتکار و استعداد نسل جوان ورزشکاران ایران را به نمایش گذاشت.