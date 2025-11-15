بایدو از پردازشگرهای هوش مصنوعی جدید رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، افزایش تنشها بین آمریکا و چین به تحریم صادرات تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی آمریکایی به این کشور آسیایی منجر و سبب شده شرکتهای داخلی به توسعه پردازشگرهای خودشان روی بیاورند یا از گزینههای جایگزین داخلی استفاده کنند.
بایدو در کنفراس جهانی سالانه خود اعلام کرد M۱۰۰ که تراشهای متمرکز بر استنتاج است، در اوایل ۲۰۲۶ میلادی عرضه میشود. تراشه M۳۰۰ میتواند هر دو فعالیت آموزش و استنتاج را انجام دهد که قرار است در اوایل ۲۰۲۷ میلادی عرضه شود. آموزش مدلهای هوش مصنوعی با یادگیری الگوها از دادههای کلان انجام میشود، حال آنکه از قابلیت استنتاج از این مدلها برای پیشبینی و پردازش درخواستهای کاربران استفاده میکند.
شرکت بایدو که از سال ۲۰۱۱ در حال توسعه چیپهای اختصاصی خود است، همچنین دو محصول موسوم به «ابر گره» (Super node) را معرفی کرد. این محصولات با استفاده از قابلیتهای پیشرفته شبکه، چند تراشه را به هم متصل میکنند تا محدودیتهای عملکرد هر تراشه به صورت جداگانه را برطرف کنند.
هواوی از تراشههای مشابهی به نام CloudMatrix۳۸۴ که شامل ۳۸۴ تراشه Ascenf۹۱۰C است، استفاده کرده است. به گفته ناظران صنعتی این محصول قدرتمندتر از تراشه GB۲۰۰NVL۷۲ انویدیا قدرتمندتر است. هواوی نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد محصولات ابر گره قدرتمندتری در سالهای آینده عرضه خواهد کرد.
محصول Tianchi۲۵۶ بایدو که شامل ۲۵۶ تراشه P۸۰۰ است در نیمه نخست سال آینده مهیا خواهد شد. یک نسخه ارتقای با استفاده از ۵۱۲ تراشه نیز در نیمه دوم سال عرضه خواهد شد. بایدو همچنین از نسخه جدید مدل زبانی بزرگ ارنی نیز رونمایی کرد که نه تنها در پردازش متن ماهر است، بلکه در تحلیل عکس و ویدئو نیز مهارت دارد.
نظر شما