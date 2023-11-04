غرب مازندران زیر سیلاب/از انسداد معابر شهری تا کندوان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بارندگی شدید و سیل آسا که از عصر شنبه شروع شد، سبب بروز سیلاب و آبگرفتگی شدید در مناطق غرب مازندران از جمله نوشهر و چالوس شده است.

شدت آبگرفتگی معابر در مناطق مختلف غرب مازندران از جمله نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر به حدی است که سبب اختلال در تردد معابر و خیابان‌ها شده است.

بارندگی شدید و احتمال ریزش سبب مسدود شدن محور کندوان شد و علاوه بر این در تردد شهری نیز اختلال ایجاد کرده است.

جمعی از شهروندان غرب مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی شدید و سیل آسا، مدیریت بحران را برای ساماندهی و پیشگیری از این وضعیت ضعیف توصیف کردند.

یک شهروند کلارآبادی با بیان اینکه بارندگی شدید سبب طغیان رودخانه‌ها و آوردن الوارها شده است، افزود: بارندگی شدید سبب بروز اختلال در تردد شهری شده است و خیابان‌های اصلی را آب گرفته است.

روستاییان سنگتو نوشهر نیز وضعیت این روستا را در پی بارندگی شدید، اسفناک توصیف و عنوان کردند آب به داخل خانه‌های روستاییان نفوذ کرده است.

همچنین براساس اعلام شهروندان، طغیان رودخانه پلنگ آبرود کلارآباد تاکنون خسارت‌های زیادی برجای گذاشته و سبب تخریب و بروز خسارت شده است و در تردد اهالی اختلال ایجاد کرده است.

اهالی خیابان هفت تیر نوشهر و خیابان فرهنگ چالوس نیز با اشاره به آبگرفتگی شدید این مناطق، اقدام مدیریت شهری را برای پاکسازی معابر ضعیف عنوان کردند.

باران ۹۰ میلی متری در نوشهر وچالوس خسارت زد

رستم زرودی سرپرست فرمانداری چالوس نیز با اشاره به جاری شدن سیلاب از زیرآب رفتن سد ذوات چالوس، آبگرفتگی منازل، قطعی آنت های تلفن همراه و آبگرفتگی معابر خبر داد و گفت: باران ۹۰ میلی متری در نوشهر و چالوس منجر به بروز خسارت‌هایی شده است.

در عین حال مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز در این رابطه با اشاره به بارندگی شدید در شهرستان‌های چالوس و نوشهر، اظهار کرد: در مدتی کوتاه حدود ۸۰ میلیمتر بارندگی در این مناطق ثبت شد که طغیان رودخانه و آبگرفتگی معابر را به دنبال داشت.

حسینعلی محمدی شیرکلایی، افزود: طغیان رودخانه سردآبرود منجر به جمع شدن سرشاخه‌ها و تنه درختان شکسته پشت سد انحرافی زوات چالوس شد که بسته شدن دهانه پل و ورود سیلاب به محدوده روستای علی‌آباد، ذوات را به دنبال داشت؛ به همین دلیل در این روستا تعدادی از خانه‌ها دچار آبگرفتگی شد که اقدامات اولیه امدادی در حال انجام است.

به همین دلیل در این روستا تعدادی از خانه‌ها دچار آبگرفتگی شد که اقدامات اولیه امدادی در حال انجام است

به گفته وی در مرزن‌آباد نیز راه دسترسی به برخی روستاها دچار خسارت شده و جاری شدن روان‌آب تردد ساکنان را مختل کرده است.

بارندگی شدید همراه با رعد و برق که حوالی ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه آغاز شد مشکلاتی را در غرب مازندران به دنبال داشت و سبب آب گرفتگی راه‌های ارتباطی درون‌شهری و اختلال در آمد و شد خودروها و شهروندان در این مناطق شد.

کندوان مسدود شد

سرهنگ یدالله جهان تاب در گفت و گو با خبرنگار مهر از انسداد محور کندوان به دلیل بارش سنگین باران و جاری شدن سیلاب خبر داد و افزود: این محور از دقایقی قبل مسدود شده است.

وی وضعیت جوی محدوده تونل کندوان را همراه با بارش برف اعلام کرد.

هواشناسی مازندران صبح امروز طی گزارشی با اعلام ورود سامانه جدید بارشی، نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب و روان آب محلی در این استان هشدار داده بود.

بنابر گزارش هواشناسی استان، آغاز فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز تا ظهر فردا -یکشنبه- پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان آب و سیلابی شدن رودخانه‌ها، رانش زمین، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای را از اثرات مخاطره‌آمیز و پیامدهای منفی این سامانه جوی اعلام کرد.

در اخطاریه سطح زرد هواشناسی مازندران به شهروندان توصیه شده که علاوه بر مقاوم‌سازی سازه‌های با مقاومت پایین و سایر اقدامات پیشگیرانه و رعایت جوانب احتیاط در ترددهای جاده‌ای، از اسکان یافتن در کنار رودخانه‌ها خودداری کنند.

هواشناسی همچنین از کوهنوردان خواست در این مدت از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.

بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی امروز مازندران در مناطق غرب استان ابری، ارتفاعات مه‌آلود، با کاهش دما بتدریج با بارندگی و وزش باد و در نیمه شرقی نیز به تدریج ابری از بعدازظهر با بارندگی و وزش باد و در مناطق سردسیر کوهستانی با بیش از سه هزار متر ارتفاع با بارش برف پیش‌بینی شده است.