به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی، در مراسم اختتامیه دومین جشنواره پژوهش و فناوری شمال استان اصفهان که در دانشگاه کاشان برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شاکرم که این حرکت بسیار خوبی که از سال گذشته بنا نهاده شد تا در حوزه پژوهش، فقط و فقط به شهر اصفهان پرداخته نشود و شهرستان‌ها، به خصوص در شمال و جنوب استان، مورد توجه قرار گیرند، امروز در حوزه شمال اصفهان به بار نشسته است.

وی این جشنواره را نمونه‌ای موفق از همکاری‌های بین‌بخشی میان دانشگاه‌های مختلف، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و صنعتی دانست و تصریح کرد: امروز شاهد نتیجه این کار جمعی با یک رویکرد مشترک هستیم که تلاش می‌کند از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و کارها را پیش ببرد.

معاون استاندار اصفهان با اشاره به نمایشگاه‌ها و رویدادهای جانبی جشنواره، خاطرنشان کرد: این فضا، قطعاً در شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در شهرستان‌ها مؤثر بوده است.

وی دو نکته اساسی در حوزه پژوهش را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسئله‌محوری مبتنی بر آینده‌پژوهی؛ زمانی که یک کار پژوهشی انجام می‌دهیم، باید به دنبال حل یک مسئله باشیم و رویکرد ما آینده‌نگری باشد.

معتمدی گفت: نکته دیگر پیوند مستحکم بین اجزای جامعه است؛ پیوند بین دانشگاه، جامعه، حاکمیت و نخبگان یک فصل بسیار مهم است که ما در این حوزه ضعیف هستیم.

کاشان، قطب پژوهشی شمال استان اصفهان

وی با ابراز خرسندی از حضور در شهر کاشان، این شهر را «جز نقاط بسیار بسیار ارزشمند ایران از حوزه‌های مختلف تاریخی، دینی، فرهنگی و هنری» برشمرد.

معاون استاندار اصفهان، کاشان را یکی از شاخص‌های مهم پژوهشی استان دانست و آماری قابل توجه ارائه داد و افزود: بیش از ۱۰ درصد از پژوهشگرانی که هفته آینده در سطح استان تجلیل می‌شوند، از شهرستان کاشان هستند.

وی خاطرنشان کرد: از حدود ۵۰ اثر برگزیده پژوهشی استان اصفهان، بیش از ۱۵ اثر متعلق به شهرستان کاشان است.

معتمدی این موفقیت را ناشی از وجود اساتید قوی و دانشجویان بسیار خوب در مراکز علمی کاشان دانست.

وی یکی از چالش‌های اصلی کشور را نبود یکپارچگی و پیوستگی میان اقدامات عنوان کرد و اظهار داشت: هرکس در بخش خودش خوب کار می‌کند، اما کنار هم که قرار می‌گیریم، خوب کار نمی‌کنیم. این جزیره‌ای کار کردن باید به یک خروجی مشترک و تأثیرگذار برسد.

معاون استاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در سال سوم، به سمت کیفی‌سازی حرکت کند و خروجی آن به یک پروژه درآمدزا و تأثیرگذار منجر شود تا نتایج آن در کاهش مشکلات و تصادفات یا ارتقا دیگر شاخص‌های شهرستان قابل مشاهده باشد.

وی در پایان از آمادگی مجموعه استانداری اصفهان و شخص استاندار برای حمایت کامل از اینگونه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در سطح استان خبر داد.