سردار حسن پور: اراضی ۴۰۰ میلیاردی در تالش آزادسازی شد

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف اراضی ملی ۴۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان تالش خبر داد و گفت: ۱۱ متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در شهرستان تالش و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گیلان تصریح کرد: در بازدید از این اراضی مشخص شد، این افراد در مجموع ۴۲ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

این مقام انتظامی به معرفی ۱۱ متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان ارزش این اراضی را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار حسن پور تصریح کرد: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.

فرمانده انتظامی گیلان در پایان با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

