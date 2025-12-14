به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورا در جریان بررسی یک فوریت مصوبه سیاستهای کلی برای الزام شهرداری به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه نظر کمیسیونها را در مورد برنامه چهارم توسعه خواستیم که جز یک کمیسیون، دیگر کمیسیونها نظرات خود را اعلام نکردند، اظهار کرد: روال اینگونه بوده که وزارت کشور سند سیاستهای کلی را به شهرداریها میدهد و شورا باید این سیاستهای کلی را تصویب کند تا شهرداری آن را به اجرا درآورد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورا کلیات و دستورالعملها و توصیهها را در قالب مصوبهای به شهرداری ارائه میدهد تا شهرداری به موقع لایحه بودجه را سریعتر به شورا ارائه دهد.
گفتنی است یک فوریت مصوبه سیاستهای کلی برای الزام شهرداری به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از بحث و بررسی در شورا، با ۲۰ رأی موافق تصویب شد.
