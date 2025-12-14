به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: در پی مراجعه و اعلام شکایت یک شهروند مبنی بر اینکه اعضای یک باند با سوءاستفاده از اعتماد وی و جعل هویت یکی از آشنایان او با ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به انتقال رمز ارز کرده و متواری شده‌اند، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد شاکی پس از تماس با آشنای واقعی خود متوجه شده که تلفن همراه وی هک و هیچ‌گونه درخواستی از سوی او مطرح نشده و در این مرحله شماره ارتباطی بلافاصله خاموش شده و عملیات مجرمانه وارد مرحله پنهان‌سازی شده است.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به آغاز تحقیقات تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا اظهار داشت: بررسی‌های فنی نشان داد تترهای سرقت‌شده ابتدا به حساب فردی در یکی از کشورهای همسایه منتقل شده و سپس در چند صرافی و حساب واسط در این کشور خارجی گردش یافته است که با ردیابی دقیق تراکنش‌ها مشخص شد اعضای این باند، بخشی از عملیات پولشویی بین‌المللی را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی و حساب‌های واسط در آن کشور انجام داده‌اند.

سردار علی اکبر جاویدان خاطر نشان کرد: با تکمیل اطلاعات و مشخص شدن ارتباط مجرمانه در داخل کشور، با تلاش‌های همه جانبه و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی، محل اختفای اعضای باند در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی شد که مأموران با تشکیل تیمی با اخذ نیابت قضائی به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی دو عضو اصلی این باند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه دو عضو دیگر باند پیش از اجرای عملیات، به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بودند، بیان داشت: با مستندات جمع‌آوری‌شده، هویت دو متهم متواری نیز برای پلیس بین‌الملل احراز و در اجرای دستور مقام قضائی پیگیری‌های بین‌المللی برای بازداشت و استرداد این افراد ادامه دارد.

وی تأکید کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات انجام‌شده، با مشاهده مستندات دیجیتال، به جعل هویت، فریب شاکی و انتقال غیرقانونی رمزارز اعتراف کردند که کلیه وجوه انتقال‌یافته به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال ردیابی و بازیابی شده و به شاکی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان به عموم شهروندان و مردم قدر شناس استان توصیه کرد: مجرمان سایبری با جعل هویت، مهندسی اجتماعی و سرقت اطلاعات می‌توانند افراد را به انتقال دارایی دیجیتال ترغیب کنند. بنابراین کاربران می‌بایست از هرگونه انتقال رمزارز به افراد ناشناس یا حساب‌هایی با هویت نامطمئن، به‌شدت خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه و مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را گزارش کنند تا از بروز جرایم مشابه جلوگیری شود.