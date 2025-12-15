به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بیماریهای غیرواگیر، نشان میدهد که از شیوع بالایی در کشورمان برخوردارند. بیماریهایی همچون دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، سرطانها و…، که مدام سیر صعودی دارند.
در این بین، برخی از بیماریهای غیرواگیر، ارتباط مستقیم با نوع تغذیهای دارند که ما گرفتار آن هستیم. مثلاً، گرایش به سمت مصرف خوراکیهای شیرین و قندی، که میتواند خطر ابتلاء به دیابت را افزایش دهد. البته با گرفتار شدن به بیماری دیابت، دچار بیماریهای دیگری همچون بیماریهای قلب و عروق، کلیوی، سرطانها و…، خواهیم شد.
با نگاهی به آمارها و گزارشهای رسمی وزارت بهداشت و انجمنهای پزشکی، متوجه این واقعیت تلخ میشویم که سرعت ابتلاء به دیابت در کشور، باعث شده ۹ میلیون ایرانی گرفتار این بیماری شوند. نکته نگران کننده تر در بحث دیابت، کاهش سن ابتلاء است که به دوران کودکی هم رسیده است.
آزاده امینیان فر، متخصص تغذیه و رژیمدرمانی، نسبت به مصرف بالای شکر و مواد غذایی قندی در جامعه ایرانی هشدار داد و گفت: سرانه مصرف شکر در ایران حدود ۲۸ تا ۲۹ کیلوگرم در سال برای هر نفر است که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی و بیش از دو برابر حد توصیه شده سازمان جهانی بهداشت است.
وی افزود: بخش عمده این شکر از طریق نوشیدنیهای شیرین، شیرینیها، کیکها، بیسکویتها و سایر محصولات صنعتی وارد بدن میشود و مصرف بیش از حد آن با مشکلاتی مانند چاقی شکمی، مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲، سندرم تخمدان پلیکیستیک، اختلالات چربی خون و بیماریهای قلبی و عروقی ارتباط مستقیم دارد.
امینیانفر تصریح کرد: شکر پنهان موجود در برخی لبنیات طعمدار، آب میوههای صنعتی، غلات صبحانه و غذاهای فرآوری شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و به جای آب میوههای صنعتی، مصرف میوه کامل برای بهرهمندی از فیبر و کنترل بهتر قندخون توصیه میشود.
وی به راهکارهای کاهش مصرف شکر اشاره کرد و گفت: کاهش تدریجی مصرف قند و شیرینیجات، جایگزینی نوشیدنیهای شیرین با آب، توجه به برچسبهای مواد غذایی، استفاده از فیبرهای طبیعی و خرید هوشمندانه میتواند تمایل به مصرف مواد شیرین را کاهش دهد.
امینیان فر افزود: استفاده محدود از شیرینکنندههای مصنوعی یا گیاهی مشکل جدی برای سلامت ایجاد نمیکند، اما با توجه به ضررهای احتمالی در صورت استفاده طولانی مدت به تدریج کاهش یابد.
نظر شما