  1. استانها
  2. البرز
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

کشف انبار احتکار روغن خوراکی در هشتگرد ‌

کشف انبار احتکار روغن خوراکی در هشتگرد ‌

ساوجبلاغ - فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از کشف روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شهر هشتگرد خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار روغن خوراکی در یک انبار در شهر هشتگرد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

سرهنگ موسوی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت خبر و هماهنگی با مقام قضائی به همراه کارشناسان اداره صمت به محل موردنظر اعزام شدند.

وی اظهار داشت: مأموران در بازرسی از آن مکان، مقدار ۴ تن و ۸۴۴ کیلو گم روغن مایع خوراکی احتکاری را کشف کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به تحویل کالاهای مکشوفه به اداره صمت برای نگهداری و بررسی، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با احتکار کالا از اولویت‌های کاری این پلیس می‌باشد در پایان از مردم خواست هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد خبر 6688976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها