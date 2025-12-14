تردد روان در محورهای کوهستانی البرز؛ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج

داریوش باقر جوان در گفتوگو با خبرنگار مهر از تردد روان در محورهای کوهستانی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: تردد در محور کندوان و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفتوبرگشت بهصورت روان در جریان است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده حسینآباد مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس با ترافیک سنگین مواجه است.
باقر جوان بیان کرد: همچنین در آزادراه تهران–کرج–قزوین، محدوده پل کلاک، ترافیک بهصورت نیمه سنگین گزارششده است.
وی در پایان تأکید کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و رانندگان میتوانند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد ایمنی داشته باشند.
نظر شما