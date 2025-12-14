  1. استانها
  2. البرز
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

کشف فساد ۷۴۰ میلیاردی در اداره غله و خدمات بازرگانی استان البرز

کشف فساد ۷۴۰ میلیاردی در اداره غله و خدمات بازرگانی استان البرز

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از کشف پرونده کلاهبرداری ۷۴۰ میلیارد ریالی در اداره غله و خدمات بازرگانی استان البرز و دستگیری متهم اصلی این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند اظهار کرد: برابر گزارش واصله از اداره غله و خدمات بازرگانی استان البرز مبنی بر ثبت غیرواقعی مقادیر زیادی گندم در سامانه سیفا و تخلف یکی از کارکنان این اداره و کلاهبرداری صورت گرفته رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد یکی از کارکنان اداره غله استان که به‌عنوان کاربر باسکول مسئول ثبت ورودی گندم و روغن در سامانه سیفا بوده با همدستی یکی از رانندگان کامیون و با تبانی صورت گرفته بدون اینکه گندم و روغن بارگیری شده را به اداره غله وارد کنند، مسئول مربوطه به‌صورت غیرواقعی اقدام به ثبت بار در سامانه سیفا کرده و از این طریق گندم و روغن بارگیری شده را در محل دیگری به فروش می‌رسانند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: برابر بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان و گزارش اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز مشخص گردید طی بازه زمانی ۲ سال اخیر مجموعاً ۱۲۲ مورد بارگیری گندم از استان‌های مختلف با مجموع وزن بیش از ۳ تن و ۴۰۰ کیلوگرم و همچنین ۲ محموله روغن خام آفتابگردان نیز بارگیری و با کاربری کاربر متخلف واحد باسکول در سامانه سیفا صورت پذیرفته است.

سردار هداوند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این پرونده کلاهبرداری را ۷۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: متهم این پرونده پس از لو رفتن اقدام به متواری شدن نمود که مأموران با انجام چندین روز تلاش شبانه‌روزی و جابجایی متهم در دو سه استان کشور سرانجام وی را دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل کردند.

وی تصریح کرد: در ادامه روند رسیدگی به پرونده همدست کلاه‌بردار نیز دستگیر و در بررسی‌های صورت گرفته توسط مأموران مشخص گردید این افراد با فروش اموال بیت‌المال چندین خودروی لوکس و منزل مسکونی را به نام اقوام خود خریداری کرده که همه این اموال توسط پلیس توقیف گردید.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان گفت: پلیس با افرادی که بخواهند امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازند برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان تقاضا داریم هرگونه موارد و موضوعات مشکوک را در اسرع وقت طی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.

کد خبر 6688816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      هر دم از این باغ ، بری می‌رسد . تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها