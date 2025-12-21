به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، ابوالفضل محبان از عملیات موفق امدادرسانی به یک مادر باردار در گردنه امین‌الله خبر داد.

وی گفت: بامداد امروز، در پی گزارش گرفتار شدن یک مادر باردار ۳۸ ساله در برف و کولاک شدید گردنه امین‌الله، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر با حضور به‌موقع در محل، عملیات امدادرسانی و انتقال این مادر باردار را از ساعت ۴:۲۰ بامداد آغاز کردند.

وی افزود: این عملیات با انتقال ایمن مادر باردار از خودروی شخصی و تحویل وی به عوامل اورژانس در ابتدای شهر با موفقیت به پایان رسید و خوشبختانه حادثه بدون بروز مشکل خاصی مدیریت شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، ضمن قدردانی از تلاش نجاتگران این جمعیت، بر آمادگی کامل تیم‌های امدادی در شرایط جوی نامساعد تأکید کرد و از شهروندان خواست در زمان بارش برف و کولاک، نکات ایمنی و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.