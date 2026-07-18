استاد دانشگاه امیرکبیر در میان دبیران برتر سال ۲۰۲۶ اسپرینگر نیچر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر اساس اعلام رسمی انتشارات Springer Nature، دکتر گئورگ قره‌پتیان، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در میان برندگان جایزه «Springer Nature Editor of Distinction Awards ۲۰۲۶» قرار گرفته است.

اسپرینگر نیچر در معرفی این جایزه اعلام کرده است که از ویراستاران برجسته خود به دلیل تعهد به توسعه مجلات علمی و حمایت از جامعه پژوهشی تقدیر می‌کند. این ناشر بین‌المللی تأکید کرده است که اعضای هیئت تحریریه مجلات، از توسعه شبکه نویسندگان و داوران همتا گرفته تا کمک به ارتقای کیفیت مقالات و پشتیبانی از جامعه علمی، نقشی مؤثر در پیشبرد مرزهای دانش و کشف‌های علمی ایفا می‌کنند.

بر اساس اعلام این ناشر، جایزه مشارکت تحریریه (Editorial Contribution Award) به ویراستارانی اعطا می‌شود که با ارزیابی دقیق مقالات ارسالی، مدیریت حرفه‌ای فرآیند داوری همتا و صیانت از صحت و کیفیت علمی آثار منتشرشده، نقش برجسته‌ای در ارتقای استانداردهای نشر علمی داشته‌اند.

قره‌پتیان از چهره‌های شناخته ‌شده حوزه مهندسی برق کشور است که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ مقاله علمی در مجلات و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی منتشر یا ارائه کرده است. همچنین ۲۷ اختراع ثبت ‌شده داخلی و خارجی، ۳۰ عنوان کتاب تألیفی و ترجمه‌ای و مشارکت در بیش از ۴۰ پروژه تحقیقاتی صنعتی به عنوان مدیر یا همکار در کارنامه علمی و پژوهشی وی به چشم می‌خورد.

این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی دو دهه گذشته نیز همواره در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد جهان بر اساس پایگاه استنادی Essential Science Indicators (ESI) قرار داشته است.

از دیگر افتخارات علمی قره‌پتیان می‌توان به دریافت جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۸، انتخاب به عنوان استاد برجسته مهندسی برق کشور از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸، پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه فنی و مهندسی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۷، پژوهشگر برتر ایران از سوی انجمن انرژی ایران در سال ۱۳۹۶، پژوهشگر برتر ایران از سوی انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران در سال ۱۳۸۹ و استاد نمونه کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۷ اشاره کرد.