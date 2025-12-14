‌به گزارش خبرگزاری مهر، جایگاه استثنایی آن حضرت در قرآن، در تاریخ اسلام و در مسیر هدایت بشر، ضرورت تهیه مجموعه‌ای علمی و فرهنگی را دوچندان کرده تا سیمای این شخصیت قدسی به‌صورت مستند و عالمانه برای جامعه تبیین شود.

این نشریه با بهره‌گیری از سه مقاله محوری سامان یافته است: «کوثر فاطمی در نگاه مفسران»، «فاطمه زهرا در اندیشه امام خمینی (ره)» و «بانوی آفتاب در کلام رهبر انقلاب». هر مقاله بُعدی متفاوت از عظمت و نقش تاریخی و معنوی آن حضرت را بیان می‌کند و در کنار یکدیگر تصویر جامعی از شخصیت نورانی و هدایتگر ایشان ارائه می‌دهند.

هدف اصلی این ویژه‌نامه، تبیین جایگاه معرفتی، قرآنی و تاریخی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از چشم‌اندازهای معتبر و متنوع که با گردآوری دیدگاه‌های مفسران بزرگ، بیانات امام خمینی رحمه‌الله‌علیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌کوشد جلوه‌ای روشن از نقش آن حضرت در جهان اسلام و تمدن بشری ارائه و زمینه الهام‌بخشی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان را فراهم می‌سازد.

۱. مقاله «کوثر فاطمی در نگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت»

این مقاله به بررسی تفسیر سوره کوثر از دیدگاه مفسران نامدار شیعه و اهل‌سنت می‌پردازد و نشان می‌دهد که کوثر در این سوره به‌روشنی بر «نسل پربرکت پیامبر از طریق حضرت زهرا (س)» دلالت و بزرگانی همچون شیخ طبرسی، ابوالفتوح رازی، علامه طباطبایی، فخررازی و آلوسی تأکید کرده‌اند که کوثر به معنای «خیر کثیر» و «برکت پایان‌ناپذیر» و مصداق کامل آن وجود حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها و ذریه پاک ایشان است و در این نگاه تفسیری، وعده الهی به پیامبر مبنی بر تداوم نسل، به‌صورت آشکار در طول تاریخ تحقق یافته و به معجزه‌ای دائمی تبدیل شده است.

این مقاله با مرور حوادث تلخ تاریخ اسلام-از عاشورا تا دوران اموی و عباسی-نشان می‌دهد که با وجود همه تلاش‌ها برای محو نسل پیامبر، اراده الهی بر بقای آن نسل قرار گرفته و امروز میلیون‌ها نفر از نسل فاطمی در سراسر جهان حضور دارند و بسیاری از بزرگان علم، عرفان، سیاست و هدایت از همین نسل برخاسته‌اند و از این‌رو مفسران نتیجه می‌گیرند که حضرت زهرا سرچشمه جریان دائمی هدایت و برکت در امت اسلامی است.

۲. مقاله «فاطمه زهرا (س) در اندیشه امام خمینی (ره)»

امام خمینی رحمه‌الله‌علیه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را «تمام حقیقت انسانیت» و «تجلّی اسم اعظم الهی» معرفی و همه کمالاتی که برای انسان قابل تصور است از معرفت و عبادت گرفته تا شجاعت، عفاف و بصیرت در وجود آن حضرت در نهایت شکوفایی ظاهر شده و امام خمینی (ره) بیان می‌کند که حقیقت فاطمه زهرا ورای فهم بشر و شناخت او نیازمند قلبی پاک و روحی لطیف که بتواند این نور الهی را درک کند و به باور ایشان، فاطمه زهرا افتخار عالم وجود، افتخار خاندان وحی و الگوی جاودانه زنان و مردان مؤمن است.

در نگاه امام خمینی (ره)، عظمت فاطمه زهرا (س) تنها به مقام معنوی محدود نمی‌شود و نقشی که ایشان در تداوم رسالت پیامبر و پاسداری از امامت ایفا کرده، جایگاهی بی‌بدیل به او بخشیده و امام تأکید می‌کند که آن حضرت با عمر کوتاه اما پربرکت خود، مسیر هدایت تاریخ اسلام را رقم زد و چنین جایگاهی جز برای انسان کامل ممکن نیست.

۳. مقاله «بانوی آفتاب در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی»

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را «کوثر پایان‌ناپذیر» و برکتی می‌دانند که بشریت یکجا مدیون اوست. ایشان با تکیه بر شواهد تاریخی و معنوی، بیان می‌کنند که نور فاطمی محدود به یک دوران یا یک جامعه نیست و هر چه زمان می‌گذرد، جلوه آن نورانی‌تر و آشکارتر و به باور ایشان، حضرت زهرا (س) معمای ناگشوده ذهن بشر است؛ قله‌ای از ولایت و معرفت که تنها در کنار پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) قابل مقایسه است.

رهبر انقلاب همچنین، نقش فداکاری‌ها و ایستادگی‌های تاریخی حضرت زهرا (س) را یادآور شدند و می‌گویند که او سنگ سختی بود که چرخ عظیم تاریخ اسلام بر شانه‌های او استوار شد و همه ائمه معصومین نسبت به مادر گرامی خود تکریم ویژه‌ای داشتند، زیرا از این چشمه مطهر، تمام جریان امامت و ولایت سرچشمه گرفته و در نگاه ایشان، اگر چشم انسان از محدودیت رها شود، حقیقتاً درخواهد یافت که فاطمه زهرا (س) سرور زنان عالم است.