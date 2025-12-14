  1. دين، حوزه، انديشه
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

انتشار ویژه‌نامه «بانوی فراتر از زمان» در تایلند

ویژه‌نامه «بانوی فراتر از زمان» به مناسبت میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از سوی رایزنی فرهنگی ایران در تایلند تدوین شد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، جایگاه استثنایی آن حضرت در قرآن، در تاریخ اسلام و در مسیر هدایت بشر، ضرورت تهیه مجموعه‌ای علمی و فرهنگی را دوچندان کرده تا سیمای این شخصیت قدسی به‌صورت مستند و عالمانه برای جامعه تبیین شود.

این نشریه با بهره‌گیری از سه مقاله محوری سامان یافته است: «کوثر فاطمی در نگاه مفسران»، «فاطمه زهرا در اندیشه امام خمینی (ره)» و «بانوی آفتاب در کلام رهبر انقلاب». هر مقاله بُعدی متفاوت از عظمت و نقش تاریخی و معنوی آن حضرت را بیان می‌کند و در کنار یکدیگر تصویر جامعی از شخصیت نورانی و هدایتگر ایشان ارائه می‌دهند.

هدف اصلی این ویژه‌نامه، تبیین جایگاه معرفتی، قرآنی و تاریخی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از چشم‌اندازهای معتبر و متنوع که با گردآوری دیدگاه‌های مفسران بزرگ، بیانات امام خمینی رحمه‌الله‌علیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌کوشد جلوه‌ای روشن از نقش آن حضرت در جهان اسلام و تمدن بشری ارائه و زمینه الهام‌بخشی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان را فراهم می‌سازد.

۱. مقاله «کوثر فاطمی در نگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت»

این مقاله به بررسی تفسیر سوره کوثر از دیدگاه مفسران نامدار شیعه و اهل‌سنت می‌پردازد و نشان می‌دهد که کوثر در این سوره به‌روشنی بر «نسل پربرکت پیامبر از طریق حضرت زهرا (س)» دلالت و بزرگانی همچون شیخ طبرسی، ابوالفتوح رازی، علامه طباطبایی، فخررازی و آلوسی تأکید کرده‌اند که کوثر به معنای «خیر کثیر» و «برکت پایان‌ناپذیر» و مصداق کامل آن وجود حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها و ذریه پاک ایشان است و در این نگاه تفسیری، وعده الهی به پیامبر مبنی بر تداوم نسل، به‌صورت آشکار در طول تاریخ تحقق یافته و به معجزه‌ای دائمی تبدیل شده است.

این مقاله با مرور حوادث تلخ تاریخ اسلام-از عاشورا تا دوران اموی و عباسی-نشان می‌دهد که با وجود همه تلاش‌ها برای محو نسل پیامبر، اراده الهی بر بقای آن نسل قرار گرفته و امروز میلیون‌ها نفر از نسل فاطمی در سراسر جهان حضور دارند و بسیاری از بزرگان علم، عرفان، سیاست و هدایت از همین نسل برخاسته‌اند و از این‌رو مفسران نتیجه می‌گیرند که حضرت زهرا سرچشمه جریان دائمی هدایت و برکت در امت اسلامی است.

۲. مقاله «فاطمه زهرا (س) در اندیشه امام خمینی (ره)»

امام خمینی رحمه‌الله‌علیه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را «تمام حقیقت انسانیت» و «تجلّی اسم اعظم الهی» معرفی و همه کمالاتی که برای انسان قابل تصور است از معرفت و عبادت گرفته تا شجاعت، عفاف و بصیرت در وجود آن حضرت در نهایت شکوفایی ظاهر شده و امام خمینی (ره) بیان می‌کند که حقیقت فاطمه زهرا ورای فهم بشر و شناخت او نیازمند قلبی پاک و روحی لطیف که بتواند این نور الهی را درک کند و به باور ایشان، فاطمه زهرا افتخار عالم وجود، افتخار خاندان وحی و الگوی جاودانه زنان و مردان مؤمن است.

در نگاه امام خمینی (ره)، عظمت فاطمه زهرا (س) تنها به مقام معنوی محدود نمی‌شود و نقشی که ایشان در تداوم رسالت پیامبر و پاسداری از امامت ایفا کرده، جایگاهی بی‌بدیل به او بخشیده و امام تأکید می‌کند که آن حضرت با عمر کوتاه اما پربرکت خود، مسیر هدایت تاریخ اسلام را رقم زد و چنین جایگاهی جز برای انسان کامل ممکن نیست.

۳. مقاله «بانوی آفتاب در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی»

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را «کوثر پایان‌ناپذیر» و برکتی می‌دانند که بشریت یکجا مدیون اوست. ایشان با تکیه بر شواهد تاریخی و معنوی، بیان می‌کنند که نور فاطمی محدود به یک دوران یا یک جامعه نیست و هر چه زمان می‌گذرد، جلوه آن نورانی‌تر و آشکارتر و به باور ایشان، حضرت زهرا (س) معمای ناگشوده ذهن بشر است؛ قله‌ای از ولایت و معرفت که تنها در کنار پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) قابل مقایسه است.

رهبر انقلاب همچنین، نقش فداکاری‌ها و ایستادگی‌های تاریخی حضرت زهرا (س) را یادآور شدند و می‌گویند که او سنگ سختی بود که چرخ عظیم تاریخ اسلام بر شانه‌های او استوار شد و همه ائمه معصومین نسبت به مادر گرامی خود تکریم ویژه‌ای داشتند، زیرا از این چشمه مطهر، تمام جریان امامت و ولایت سرچشمه گرفته و در نگاه ایشان، اگر چشم انسان از محدودیت رها شود، حقیقتاً درخواهد یافت که فاطمه زهرا (س) سرور زنان عالم است.

سیده فاطمه سادات کیایی

