تفاهم نامه تامین اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی ساخت سد مشمپا منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر یکشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های زیرساختی استان زنجان با اشاره به اهمیت راهبردی سد مشمپا اظهار کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان است که سال‌ها پیگیری شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین آب شرب و بخش صنعت زنجان دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه سد «مشمپا» به‌عنوان بزرگ‌ترین سازه آبی استان زنجان، پس از سال‌ها توقف به دلیل مسائل محیط‌زیستی، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور از بلاتکلیفی خارج شده و روند اجرایی آن با مدل جدید تأمین مالی شتاب می‌گیرد.

وی با بیان اینکه حجم مخزن سد مشمپا حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب است، افزود: این میزان ظرفیت می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای شرب و صنعتی استان را پوشش دهد و از این جهت، سد مشمپا یک پروژه حیاتی برای آینده توسعه زنجان محسوب می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: این پروژه طی پنج تا شش سال گذشته به دلیل مباحث و ملاحظات محیط‌زیستی متوقف مانده بود که خوشبختانه در ماه‌های پایانی دولت شهید آیت‌الله رئیسی، این موضوع تعیین تکلیف و بزرگ‌ترین مانع ادامه اجرای پروژه برطرف شد.

طاهری با اشاره به طرح موضوع سد مشمپا در جلسه اخیر و صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهور گفت: سرنوشت اجرای این سد و برخی طرح‌های معدنی استان در این جلسه مشخص شد و با این دستور، پروژه از حالت بلاتکلیفی خارج شد.

وی با طرح این پرسش که «وقتی پروژه‌ای دارای مجوز قانونی است و تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، به چه دلیلی باید متوقف شود؟» تصریح کرد: اگر قرار است پروژه‌ای متوقف شود، باید حکم قطعی دادگاه و دلایل محکم و مستند وجود داشته باشد، نه اینکه پس از هزینه‌کرد حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، ناگهان اعلام توقف شود.

نماینده مردم زنجان و طارم تأکید کرد: حتی یک روز توقف چنین پروژه‌ای برای استان هزینه‌ساز است و نباید اجازه داد روند اجرای پروژه‌های حیاتی آب و آبرسانی دچار وقفه شود، چراکه این طرح‌ها مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباط هستند.

طاهری با اشاره به اهمیت سد مشمپا در طرح‌های تأمین آب استان افزود: با دستوری که از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، مسیر تصمیم‌گیری در حوزه محیط‌زیست هموارتر شده و فرآیند اجرایی پروژه با سرعت بیشتری از سر گرفته خواهد شد.

وی در ادامه به موضوع تأمین منابع مالی پروژه اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود این پروژه صرفاً از محل بودجه‌های سنواتی اجرا شود، شاید بیش از ده سال زمان می‌برد تا به بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ۱۷ آذرماه سال جاری، قرارداد و پیمان مشترک میان کارفرما، پیمانکار و بخش خصوصی به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان منعقد شد که گام بسیار مهمی در تسریع اجرای پروژه به شمار می‌رود.

طاهری ابراز امیدواری کرد: با این قرارداد، به‌زودی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز پرشتاب عملیات اجرایی باشیم و هرچه سریع‌تر پروژه به مرحله آبگیری برسد تا خیال مردم استان از بابت تأمین آب شرب و صنعت آسوده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مدل تأمین مالی به‌کاررفته در سد مشمپا اشاره کرد و گفت: مدلی که در این پروژه دنبال شد، یک الگوی موفق بوده که اکنون در حال تبدیل شدن به یک چارچوب قانونی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: در قانون تأمین مالی، دو پیشنهاد ثبت کرده‌ام که بر اساس همین مدل، امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ آب، سازه‌ها و خطوط انتقال آب کشور از ظرفیت‌های غیر بودجه‌ای فراهم شود.

طاهری تصریح کرد: این مدل که ابتدا در پروژه سد مشمپا مورد آزمون قرار گرفت، می‌تواند به یک قانون دائمی تبدیل شود تا بخش قابل توجهی از پروژه‌های آبی کشور بدون اتکا صرف به بودجه‌های دولتی و با مشارکت بخش خصوصی اجرا شود.

طاهری تأکید کرد: اجرای موفق سد مشمپا نه‌تنها آینده تأمین آب استان زنجان را تضمین می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای حل چالش‌های مالی پروژه‌های زیربنایی در سطح کشور باشد.