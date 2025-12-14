به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقایی ظهر یکشنبه در نشست بانوان استانداری و مشاوران امور زنان فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: محدود کردن شخصیت حضرت زهرا (س) به زنان جفا به این الگوی بزرگ انسانی است، چراکه ایشان الگویی برای تمام بشریت و فارغ از جنسیت هستند، اما زن بودن این اسوه الهی برای بانوان مایه افتخار مضاعف است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار البرز در حوزه زنان، افزود: سال گذشته با دستور استاندار، فراخوان شناسایی بانوان توانمند برای ارتقا و انتصابات مدیریتی صادر شد و فرآیند ارزیابی بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای انجام گرفت که نتیجه آن، انتصابات شایسته بانوان در سطوح مدیرکل، معاون مدیرکل، معاون فرماندار و بخشدار بود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به بی‌سابقه بودن برخی از این انتصابات تصریح کرد: حضور بانوان در جایگاه‌هایی همچون اداره کل سیاسی، معاونت فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نشان‌دهنده اعتماد به توان مدیریتی زنان است و این انتصابات بدون نگاه جنسیتی و صرفاً بر مبنای شایستگی صورت گرفته است.

آقایی تأکید کرد: هرچند اقدامات انجام‌شده قابل‌تقدیر است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله‌داریم و باید حضور بانوان در جایگاه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی بیش‌ازپیش تقویت شود؛ موضوعی که استاندار البرز به‌صورت مستمر پیگیر آن است و حتی آخرین مکاتبه در این خصوص، امروز به دستگاه‌های اجرایی ارسال‌شده است.

وی بابیان اینکه مسائل زنان تنها به انتصابات محدود نمی‌شود، گفت: دفتر امور بانوان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، تلاش دارد ابعاد گوناگون مسائل زن و خانواده را شناسایی، برای آن‌ها برنامه‌ریزی و بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز افزود: باوجود محدودیت‌های ساختاری، این دفتر امروز با همراهی صدها نیروی متخصص و متعهد که به‌صورت داوطلبانه همکاری می‌کنند، فعالیت می‌کند و همین ظرفیت مردمی، پشتوانه اصلی پیشبرد برنامه‌ها در حوزه زنان و خانواده است.

آقایی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: در استان البرز مصوبات حمایتی کم‌نظیری، حتی فراتر از قوانین ملی، اجراشده که ازجمله آن می‌توان به حمایت از مادران شاغل، توسعه دورکاری، برون‌سپاری خدمات کودک و اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص کاهش سن بازنشستگی اشاره کرد.

وی در پایان با قدردانی از مدیران، معاونان، بخشداران، مشاوران امور بانوان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: هر جا که بانوان مسئولیت پذیرفته‌اند، امور با دقت، تعهد و موفقیت بیشتری پیش رفته است و دفتر امور بانوان از نقدها، پیشنهادها و راهکارهای سازنده در حوزه زن و خانواده باافتخار استقبال می‌کند.