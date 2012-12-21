انتقاد از برکناری رئیس آموزش و پرورش کیش/ کسب رتبه برتر در طرح پرسش مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آخوندی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اقدام سازمان منطقه آزاد کیش درعزل رئیس اداره آموزش و پرورش جزیره کیش غیر مدبرانه است و قطعا تبعات چنین اقدامی برعهده مسببان آن است.

وی افزود: آموزش و پرورش هرمزگان هرگز خود را فراتر از قانون نمی بیند واقدامات لازم را برابر موازین دقیق قانونی دنبال خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اعلام این که هرقانونی دارای یک آئین نامه اجرایی است، خاطرنشان کرد: ضمن احترام به جایگاه قانون باید گفت که با توجه به حساسیت امر تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش مسائل خود را از طریق شورای آموزش و پرورش که به ریاست نماینده عالی دولت در استان وعضویت جمعی از مدیران و مسئولان استان تشکیل می شود پیگیری می کند.

آخوندی اضافه کرد: در کنار شورای آموزش و پرورش، قانون این شورا و ماده 112نیز راه رابرای پیگیری مسائل بازگذاشته است و نباید با اقداماتی که به وجهه آموزش و پرورش و جامعه فرهنگی آسیب می زند در منظر افکار عمومی ژست قانونمداری گرفته شود.

وی با بیان اینکه اقدام یاد شده از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است تاکید کرد: برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در خصوص عملکرد آموزش و پرورش کیش در نزد مراجع کارشناسی فاقد اعتبار است و توصیه می شود چنین افرادی که کمترین تجربه در امرتعلیم وتربیت و مسائل آموزش و پرورش ندارند از بیان چنین اظهاراتی خودداری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین ضمن توصیه به فرهنگیان و اولیاء محترم به حفظ آرامش و واگذاری موضوع به مراجع قانونی، تاکید کرد: به همه فرهنگیان و اولیای عزیز اطمینان می دهیم نگران وضعیت تحصیلی نباشند و اداره کل آموزش و پرورش در موعد مقرر امتحانات دیماه رادر کمال صحت و سلامت برگزار خواهد کرد.

آخوندی در خاتمه بیان داشت: عرصه فرهنگ نباید دستخوش سلیقه گرایی گردد چراکه این رویه در آینده دانش آموزان تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.

سازمان منطقه آزاد کیش رئیس اداره آموزش و پرورش این جزیره را بدون اطلاع اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان برکنار و فرد دیگری را جایگزین وی کرده بود.

تجهیز 80 درصدی مدارس تحت وب هرمزگان به سیستم مالی متمرکز

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: تحولات ارزنده ای در خصوص خدمات الکترونیک اداری انجام شده و هم اکنون بیش از 80درصد مدارس تحت وب دراستان هرمزگان به سیستم حسابداری و مالی متمرکز مجهزهستند.

محمد جعفری در نهمین نشست کمیته تحول اداری آموزش و پرورش هرمزگان افزود: این خدمات برای فراگیر شدن در سطح کلیه مدارس نیازمند فراهم شدن زیر ساخت ها می باشد که به جد در دستور کارقراردارد.

وی با بیان اینکه برای داشتن آموزش و پرورش کارآمد باید طرح ها و ایده های خلاق مورد حمایت باشند به اقدامات ارزنده آموزش و پرورش هرمزگان در زمینه پژوهش اشاره کرد وبیان داشت: پژوهش مبنای کارآمدی است و این مهم در آموزش و پرورش در متن برنامه های راهبردی قراردارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با قدردانی از عملکرد روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش گفت: به روز رسانی اخبار و تحولات آموزش و پرورش از طریق رسانه های جمعی و همچنین پایگاه اینترنتی اداره کل ، ارتباط موثر با واحدهای اداری ، استفاده بهینه از سامانه اطلاع رسانی (پیامک) ، انتشارات و همچنین پاسخگویی به موقع از اهم اقدامات روابط عمومی می باشد که خروجی مناسبی را از آموزش وپرورش ارائه کرده است.

وی همچنین کسب رتبه های متوالی در جشنواره شهید رجایی را مرهون تلاش جمعی بالاخص حوزه ارزیابی عملکرد عنوان کرد و افزود:در حوزه ساماندهی به موقع و با برنامه نیروی انسانی، اخذ مجوزها و سایر اقدامات، امور اداری آموزش و پرورش عملکرد درخشانی را به نمایش گذاشته است.

جعفری نظام برنامه ریزی و پیگیری اهداف وآموزش و پرورش در چارچوب سند تحول بنیادین را حاصل مدیریت جامع و برنامه محور آموزش و پرورش در همه بخش ها دانست که از طریق شورای برنامه ریزی دنبال می شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان در خاتمه اقدامات و تحولات در خصوص سیستم اتوماسیون اداری ،توزیع به موقع کتب درسی، پرداخت های به موقع و سایر اقدامات آموزشی اداری را مورد تقدیرقرارداد.

کسب رتبه برتر طرح پرسش مهر توسط معلمان هرمزگانی

رامش قدسی نژاد معاون آموزشی دبیرستان معلم ناحیه یک بندرعباس و عبدالحمید انصاری کارشناس فرهنگی هنری اداره کل آموزش وپرورش استان هرمزگان، رتبه های اول رشته مداد رنگی و سوم شعر را درپرسش مهر کسب کردند.

انصاری در دوازدهمین دوره مسابقات پرسش مهر با تکیه بر توانمندی های خود در عرصه شعر و ادب توانست در این رشته دربین شرکت کنندگان سراسر کشور رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد است و تا کنون در جشنواره های متعدد ادبی موفق به کسب عنوان شده است که از جمله می توان به رتبه اول سومین کنگره ی سراسری شعر ولایت در استان کرمان اشاره کرد.

در همین راستا همچنین رامش قدسی نژاد معاون آموزشی دبیرستان معلم ناحیه یک بندرعباس، رتبه اول رشته مداد رنگی پرسش مهر را کسب کرد.

وی در دوازدهمین دوره مسابقات پرسش مهر با حضورموثر و مدبرانه خود توانست در این رشته دربین شرکت کنندگان سراسر کشور رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

قدسی نژاد دارای مدرک کارشناسی ارشد است و به عنوان یکی از دبیران خلاق استان هرمزگان صاحب ایده های نوین در امر تعلیم و تربیت با استفاده از ابزارهنر است.