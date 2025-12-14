  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

درگیری بر سر پارک خودرو به قتل منجر شد/قاتل ۱۹ ساله دستگیر شد

درگیری بر سر پارک خودرو به قتل منجر شد/قاتل ۱۹ ساله دستگیر شد

اردبیل_ دادستان شهرستان پارس آباد گفت: قاتلی که یک جوان ۲۵ ساله را با سلاح سرد در این شهرستان به قتل رسانده و متواری شده بود، در کمتر از ۱٠ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز فرهانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۹:۳۵ روز یکشنبه ۲۲ آذرماه به دنبال وقوع یک قتل در روستای اجیرلو شهرستان پارس آباد بلافاصله مأموران انتظامی پارس‌آباد به محل اعزام شدند که در تحقیقات بیشتر متوجه شدند، یک جوان ۲۵ ساله بر اثر اصابت چاقو فوت کرده است.

وی افزود: پس از بررسی‌ها و تحقیقات پلیسی، قاتل که یک جوان ۱۹ ساله بود بلافاصله شناسایی شده و با دستور قاطع قضائی و اقدامات فنی نیروهای فراجا و پلیس تخصصی، در کمتر از ۱٠ ساعت دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پارس آباد با بیان اینکه قاتل با قرار تأمین متناسب روانه بازداشت گردید، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و مراحل قانونی رسیدگی به آن در حال انجام است.

گفتنی است، این قتل بر اثر مشاجره بر سر پارک خودرو در اجیرلو رخ داده است

کد خبر 6689223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها