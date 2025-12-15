به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در هجدهمین جلسه قرارگاه مرکزی تحول کوپ ها با بیان اینکه اولویت نخست، فعال‌ماندن ۴۲۰ واحد کلانتری در مدار پیشگیری و بازرسی است، گفت: هیچ‌یک از این کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها نباید به حالت قفل درآید و لازم است اولویت‌ها به‌درستی بررسی و تدابیر متناسب با سازمان، تغییرات اخلاقی و خروجی‌ها اصلاح شود.

وی دسته اصلی مأموریت انتظامی را بررسی و اصلاح عملکرد به‌صورت سازمانی و با رویکرد تغییرات اخلاقی دانست و افزود: تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر تدابیر منتخب و با بهره‌گیری از جلسات هم‌افزایی انجام شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور درباره گشت‌های انتظامی تصریح کرد: گشت‌ها باید هدفمند و مبتنی بر اطلاعات جانمایی شوند و گشت‌های روزمره و بی‌هدف کاهش یابد. آخرین وضعیت باید به‌روز و به‌صورت دوسویه از بالا به پایین و از پایین به بالا منتقل شود.

سردار رضایی با تأکید بر پاسخگویی کلان خاطرنشان کرد: پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها باید پاسخگو باشند. ابزارها و پرونده‌های قضائی نیازمند اصلاح حقوقی‌اند و تنظیم پرونده‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که بازگشت بخورند. آموزش‌ها دیگر صرفاً آموزشی نیست و باید در عمل اجرا شود.

وی آموزش و مربی‌گری را محور کار کلانتری‌ها دانست و گفت: مربی‌گری به‌صورت تیمی انجام می‌شود و مسئولیت آموزش و مدیریت مراجعه‌کنندگان بر عهده یک نفر نیست.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان تأکید کرد: بهبود ساختار، آموزش عملی، پاسخگویی، استفاده از اطلاعات برای گشت‌های هدفمند و جلوگیری از بی‌تفاوتی در کلان‌پاسگاه‌ها، با رعایت مقررات حقوقی و آموزشی، در دستور کار انتظامی کشور قرار دارد.

گام دوم طرح تحول با هدف‌گذاری دقیق‌تر آغاز شد

سردار علی مویدی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا نیز در ابتدای جلسه قرارگاه تحول کوپ با قدردانی از تلاش، همت و توجه همه دست‌اندرکاران، از پایان موفق گام نخست پروژه تحول کوپ در پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: با لطف خداوند و پیگیری‌های مستمر، این پروژه طبق تدابیر ابلاغی به سرانجام رسید و اکنون گام دوم آن در سال جاری با رویکردی محکم‌تر و هدفمندتر آغاز شده است.

وی با اشاره به شرایط و جنگ ۱۲ روزه طی ماه‌های گذشته افزود: هرچند تمرکز مجموعه در این مدت تحت تأثیر این شرایط قرار داشت، اما خوشبختانه هدف‌گذاری دقیق برای ادامه مسیر انجام شده و در گام دوم، با آگاهی و پذیرش بهتر، اجرای طرح با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

سردار مویدی با بیان مشکلات زیرساختی ابتدای کار تصریح کرد: در مقطعی مرکز مشخصی نداشتیم و حتی بخشی از سیستم‌ها و امکانات اداری از بین رفت، اما همکاران با جدیت موضوع را دنبال کردند و با هدف‌گذاری انجام‌شده، ابلاغ‌های لازم صورت گرفت و اقدامات به نتیجه رسید.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا در پایان به تشکیل و راه‌اندازی ساختمان جدید این پلیس اشاره کرد و گفت: با فراهم‌شدن این بستر، شرایط برای اجرای مؤثرتر مأموریت‌های قرارگاه تحول کوپ مهیا شده و ان‌شاءالله ادامه مسیر با انسجام و تمرکز بیشتری دنبال خواهد شد.