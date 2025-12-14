ادعای اوکراین درباره حملات نظامی دقیق به عمق خاک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین ادعا کرد که حملات نظامی دقیقی در عمق خاک روسیه انجام داده است.

سازمان اطلاعات اوکراین هم مدعی شد: ما سیستم‌های راداری روسیه را در شبه جزیره کریمه هدف قرار دادیم.

این تحولات میدانی و ادعاهای اوکراین در حالی مطرح شده است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در تازه ترین اظهارنظر درباره جنگ اوکراین گفت: فقط تضمین‌های معتبر منجر به صلح می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد که ارائه تضمین‌های امنیتی در مقابل انصراف اوکراین از عضویت در «ناتو» راه‌حل میانه محسوب می‌شود.