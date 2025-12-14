  1. بین الملل
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

ادعای اوکراین درباره حملات نظامی دقیق به عمق خاک روسیه

ادعای اوکراین درباره حملات نظامی دقیق به عمق خاک روسیه

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین ادعا کرد که حملات نظامی دقیقی در عمق خاک روسیه انجام داده و سازمان اطلاعات این کشور هم مدعی شد به سیستم‌های راداری روسیه در شبه جزیره کریمه حمله کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین ادعا کرد که حملات نظامی دقیقی در عمق خاک روسیه انجام داده است.

سازمان اطلاعات اوکراین هم مدعی شد: ما سیستم‌های راداری روسیه را در شبه جزیره کریمه هدف قرار دادیم.

این تحولات میدانی و ادعاهای اوکراین در حالی مطرح شده است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در تازه ترین اظهارنظر درباره جنگ اوکراین گفت: فقط تضمین‌های معتبر منجر به صلح می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد که ارائه تضمین‌های امنیتی در مقابل انصراف اوکراین از عضویت در «ناتو» راه‌حل میانه محسوب می‌شود.

    • ایران IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      تنها برگ برنده اوکراین حمله به جریان های درآمد زایی روسیه(نفت و گاز)است تا مسیر تامین مالی روس ها را ببندد. وگرنه شکست خواهد خورد. امیدوارم اوکراین شکست نخورد.

