چمخاله لنگرود از ظرفیت بین المللی در رشته قایقرانی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران مهراب پور ظهر شنبه در جلسه هیئت قایقرانی چاف و چمخاله شهرستان لنگرود با بیان اینکه در حال حاضر رودخانه چمخاله قابلیت برگزاری اردوها و مسابقات بین المللی قایقرانی را دارد. افزود: این شهر مکان مناسبی برای پایگاه قهرمانی در رشته قایقرانی است.

وی همچنین با بیان اینکه رودخانه چمخاله استعداد و پتانسیل بالایی در رشته قایقرانی دارد، اظهارداشت: شهر چاف و چمخاله به دلیل گردشگرپذیر بودن برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی در سطح ملی و بین المللی یک ضرورت است.

رئیس هیئت قایقرانی شهر چاف و چمخاله شهرستان لنگرود گفت: به دلیل وجود ساحل و رودخانه مناسب می توان مسابقات و اردوهای بین المللی قایقرانی را در این شهر برگزار کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رودخانه چمخاله قابلیت برگزاری اردوها و مسابقات بین المللی قایقرانی را دارد، افزود: این رودخانه نیاز به لایروبی داشته از اینرو می طلبد مسئولان اعتبارات لازم برای این مهم اختصاص دهند.

مهراب پور توسعه زیر ساخت های ورزش قایقرانی در چاف و چمخاله را ضروری دانست و اظهارداشت: استان گیلان به ویژه شهرستان لنگرود استعدادهای وافری برای توسعه انواع رشته های ورزشی دارد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه شهرستان لنگرود به ویژه شهر چاف و چمخاله قابلیت ها و ظرفیت های خیلی خوبی در بخش ورزش در رشته های مختلف دارد، اذعان داشت: مسئولان برای تقویت و حمایت ورزش در این منطقه نهایت همکاری و پشتیبانی را داشته باشند.