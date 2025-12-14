دستگیری ۱۰ نفر از متهمان تحت تعقیب طی ۴۸ ساعت در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی نسب اظهار کرد: اجرای طرح امنیت محله محور با رویکرد جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب با تلاش مأموران انتظامی در این شهرستان به طور مستمر انجام می‌پذیرد.

وی با اشاره به دستاوردهای خوب این طرح، افزود: در این خصوص ۱۰ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف جرایم، طی ۴۸ ساعت گذشته دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرماندهی انتظامی گرگان با تأکید بر اینکه پلیس متولی نظم و امنیت در جامعه است و به عنوان ضابط قضائی با جدیت و قاطعیت تمام نسبت به دستگیری مجلوبین و محکومان فراری و تحت تعقیب اقدام خواهد کرد، گفت: به منظور ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه و افزایش رضایتمندی آحاد افراد جامعه از عملکرد فراجا، این طرح نیز به صورت مستمر ادامه دارد.