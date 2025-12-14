  1. بین الملل
گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و رژیم جولانی درباره حمله «تدمر»

«مارکو روبیو» و «اسعد الشیبانی» تلفنی درباره حمله روز شنبه به گشتی مشترک دو طرف منطقه تدمر در مرکز سوریه بحث و تبادل‌نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که «اسعد الشیبانی» و «مارکو روبیو» وزیران خارجه سوریه و آمریکا طی تماس تلفنی حمله روز شنبه به نیروهای دو کشور هنگام گشت‌زنی مشترک در منطقه تدمر در مرکز سوریه را محکوم کردند.

وزارت امور خارجه ٰرژیم جولانی با صدور بیانیه ای در خصوص این گفتگوی تلفنی اعلام کرد: الشیبانی و روبیو تأیید کردند که حمله تدمر تلاشی برای تضعیف روابط سوریه و آمریکا بوده است.

بر اساس این بیانیه، «الشیبانی تأسف خود را از این حمله ابراز کرد و آن را چالشی جدید در مبارزه با تروریسم دانست» و تسلیت احمد الشرع را به دونالد ترامپ ابلاغ کرد.

مارکو روبیو هم بر حمایت مداوم آمریکا از دولت سوریه در زمینه‌های مختلف، از جمله مبارزه با تروریسم، تأکید کرد.

