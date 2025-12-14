رانندگان در محورهای کوهستانی زنجیر چرخ همراه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی شام‌گاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی شامل بارش باران، برف و مه‌گرفتگی در نقاط مختلف استان، تمامی رانندگان باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با احتیاط مضاعف در جاده‌های خوزستان تردد کنند.

وی با اشاره به محورهای کوهستانی استان افزود: بر اساس اعلام هواشناسی، در محورهای مرتفع و کوهستانی از جمله محور اندیکا به چهارمحال و بختیاری بارش برف پیش‌بینی شده است، از این رو رانندگان حتماً باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده حوادث رانندگی در محورهای استان ناشی از بی‌توجهی به مقررات است و توجه نداشتن به جلو، سرعت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی از عوامل اصلی وقوع سوانح محسوب می‌شود.

سرهنگ رحیمی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی خودداری کرده و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.