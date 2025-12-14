رستگاری: ۱۸۰ دهانه پل جاده ای در استان یزد لایروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت حیاتی راهداری زمستانه، پلها را به عنوان نقاط حساس در مسیرهای ارتباطی، مستعد آسیبپذیری در برابر تجمع گلولای، یخزدگی و فشارهای ناشی از سیلابها دانست و افزود: در صورت عدم نگهداری مستمر، این سازهها میتوانند منجر به قطع راهها و حوادث جبرانناپذیر شوند.
وی با ارائه آمار از وجود ۶ هزار و ۶۷۵ دستگاه پل در سطح استان یزد، اظهار داشت: در راستای اطمینان از عبور روان آبها در زمان بارشهای سنگین و جلوگیری از آبگرفتگی دهانهها، تاکنون ۱۸۳ دستگاه پل در سطح استان لایروبی و پاکسازی شدهاند تا جریان سیلابها بدون خطر برای کاربران جادهای انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد همچنین به رصد مستمر این زیرساختها اشاره و بیان کرد: از مجموع پلهای استان، هزار و ۹۹ دستگاه در بزرگراهها، ۲ هزار و ۹۱۴ مورد در راههای اصلی و شریانی و ۸۳۱ دستگاه در محورهای روستایی و فرعی قرار دارند که همگی تحت کنترل واحدهای راهداری هستند.
رستگاری با اشاره به ضرورت افزایش تابآوری زیرساختها در برابر تغییرات اقلیمی و بارشهای ناگهانی، از پیشبینی احداث هزار و ۳۴۱ متر دیوار ساحلی برای ممانعت از ورود سیلاب به سطح جادهها خبر داد و افزود: از این میزان، ۶۳۸ متر آن در سال جاری احداث شده است.
وی همچنین از ارتقای ایمنی عبور و مرور در محورها خبر داد و گفت: ۱۱ دستگاه آبنما در سال جاری به پل استاندارد تبدیل شدند تا در زمان بارندگی، تردد وسایل نقلیه با جریان روانتری صورت گیرد.
رستگاری به پروژههای در دست اقدام برای تکمیل شبکه راهها اشاره کرد و اعلام نمود: هماکنون ۸۳ دستگاه پل در مراحل احداث، تعمیر و بهسازی و ۲۱ مورد نیز در مرحله فرایند مناقصه قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژهها که شامل ادامه پاکسازی دهانهها، لایروبی مسیلها و احداث حفاظها است، نیازمند تزریق اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات استانی، ملی و صندوق توسعه ملی (ایمیدرو) است که در صورت تأمین، این پلها تا مرداد ماه سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهند رسید.
