برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری صبح دوشنبه با حضور مردم متدین مرکز استان سمنان از معراج الشهدای سمنان به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، مسئولان استان سمنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و اقشار مردم متدین، قدر شناس و خداجوی استان سمنان حضور داشتند.

یکی از نکات قابل توجه در مراسم تشییع پیکر پاک عالم ربانی، حضور جوانان و نوجوانانی بود که دوران امامت جمعه و همچنین نمایندگی ولی فقیه آیت الله شاهچراغی را اصلاً ندیده‌اند اما سجایای اخلاقی و مردم داری این عالم ربانی سبب شده تا محبوب همه اقشار و مردم باشد.

نکته قابل توجه دیگر در مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله شاهچراغی جمعیت بسیار زیاد مردم بود. علیرغم اینکه پلیس راهور در مسیر تشییع، اعمال محدودیت‌های ترافیکی کرد اما خیل عظیمی از مردم به سمت معراج الشهدای سمنان در حرکت کردند که هدایت آنها قدری دشوار شد.

سومین نکته از حواشی مراسم تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی، تصاویر و پلاکاردهایی بودند که حضار در دست داشتند، تصاویر آیت الله شاهچراغی که در بین جمعیت مشایعت کنندگان دیده می‌شد و تصاویر زیبایی را به وجود آورد.

پیکر این عالم ربانی فردا سه شنبه در شهرستان دامغان و روستای حسن آباد که زادگاه ایشان محسوب می‌شود، به خاک سپرده خواهد شد.

آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق مردم استان سمنان در خبرگان رهبری، نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و همچنین امام جمعه سابق سمنان بود وی ۲۰ سال این سمت را برعهده داشت و مردم استان بسیار به ایشان علاقه دارند.