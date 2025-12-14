  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۴

مدارس دولتی خوزستان رایگان به فیبر نوری متصل می‌شوند

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس از آغاز پروژه فیبر نوری در حمیدیه و تعهد اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برای بهره‌مندی رایگان مدارس دولتی خوزستان از فیبر نوری خبر داد.

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست برگزار شده با شه نظری‌پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: در این جلسه که پیرامون بررسی مشکلات ارتباطی ۱۰ نقطه روستایی شهرستان حمیدیه برگزار شد، مقرر شد ضمن تقویت دکل‌های موجود، طی امسال و سال آینده دکل‌های جدید مخابراتی در مناطق روستایی نصب شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد مسیر ارتباطی اهواز –حمیدیه از نظر پوشش مخابراتی تقویت شود و برخی نقاط شهری که با ضعف آنتن‌دهی مواجه هستند نیز تحت پوشش قرار گیرند.

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: شرکت زیرساخت متعهد شد کمبودهای مخابراتی مرتبط با اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در شهرستان حمیدیه برطرف شود. خوشبختانه مشکل آنتن‌دهی منطقه قلعه سحر که پیش از این از طریق مطالبات مردمی پیگیری شده بود، نیز حل شده و چند نقطه دیگر در شهرستان باوی در دستور کار قرار دارد.

موسوی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه فیبر نوری اشاره کرد و گفت: پروژه فیبر نوری حمیدیه به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد. علاوه بر این، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تعهد داده است که تمام مدارس دولتی استان خوزستان به‌صورت رایگان به فیبر نوری متصل شوند.

وی تصریح کرد: این اقدام با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و بر اساس اولویت‌بندی انجام خواهد شد، اما طبق تعهد داده‌شده، همه مدارس دولتی خوزستان به‌تدریج و بدون هزینه از این ظرفیت مهم ارتباطی بهره‌مند خواهند شد.

