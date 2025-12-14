سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست برگزار شده با شه نظری‌پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: در این جلسه که پیرامون بررسی مشکلات ارتباطی ۱۰ نقطه روستایی شهرستان حمیدیه برگزار شد، مقرر شد ضمن تقویت دکل‌های موجود، طی امسال و سال آینده دکل‌های جدید مخابراتی در مناطق روستایی نصب شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد مسیر ارتباطی اهواز –حمیدیه از نظر پوشش مخابراتی تقویت شود و برخی نقاط شهری که با ضعف آنتن‌دهی مواجه هستند نیز تحت پوشش قرار گیرند.

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: شرکت زیرساخت متعهد شد کمبودهای مخابراتی مرتبط با اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در شهرستان حمیدیه برطرف شود. خوشبختانه مشکل آنتن‌دهی منطقه قلعه سحر که پیش از این از طریق مطالبات مردمی پیگیری شده بود، نیز حل شده و چند نقطه دیگر در شهرستان باوی در دستور کار قرار دارد.

موسوی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه فیبر نوری اشاره کرد و گفت: پروژه فیبر نوری حمیدیه به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد. علاوه بر این، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تعهد داده است که تمام مدارس دولتی استان خوزستان به‌صورت رایگان به فیبر نوری متصل شوند.

وی تصریح کرد: این اقدام با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و بر اساس اولویت‌بندی انجام خواهد شد، اما طبق تعهد داده‌شده، همه مدارس دولتی خوزستان به‌تدریج و بدون هزینه از این ظرفیت مهم ارتباطی بهره‌مند خواهند شد.