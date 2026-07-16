لزوم پایداری شبکه مخابراتی در زمان قطع برق و بهبود آنتن دهی در خوزستان

سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشکلات ارتباطی شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه بهصورت ویژه بررسی و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی تأکید شد.
وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم، ضعف آنتندهی در روستاهای بخش اسماعیلیه است که در این دیدار مطرح شد و خواستار توسعه سایتهای مخابراتی و تقویت پوشش اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در این مناطق شدم.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه ادامه داد: تقویت زیرساختهای اینترنت، افزایش ظرفیت شبکه برای ارائه خدمات پایدار به شهروندان، دانشآموزان، کشاورزان و فعالان اقتصادی و همچنین توسعه دکلهای مخابراتی در نقاط کمبرخوردار از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
موسویزاده همچنین با اشاره به قطعیهای برق اخیر گفت: افزایش ظرفیت باتریهای پشتیبان دکلهای مخابراتی برای حفظ ارتباطات در زمان قطع برق نیز مورد تأکید قرار گرفت تا مردم در شرایط اضطراری با اختلال در ارتباطات مواجه نشوند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدامات لازم برای رفع مشکلات ارتباطی حوزه انتخابیه هرچه سریعتر اجرایی شود.
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