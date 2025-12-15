  1. بین الملل
واکنش الازهر مصر به حمله مسلحانه در سیدنی

الازهر مصر با صدور بیانیه‌ای به حمله مسلحانه روز گذشته علیه مراسم یهودیان در استرالیا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، الازهر مصر با صدور بیانیه‌ای به شدت حمله مسلحانه علیه مراسم حنوکای یهودیان در نزدیکی یکی از سواحل معروف سیدنی استرالیا را محکوم کرد.

در این بیانیه تصریح شده است که نباید به غیر نظامیان با هر تابعیت و اعتقادی حمله شود و تعالیم قرآنی و سنت پیامبر بر این موضوع تاکید دارند.

الازهر از نقش قهرمانانه احمد الاحمد مسلمان ۴۳ ساله استرالیایی صاحب یک مغازه که جان خود را برای خلع سلاح یکی از مهاجمان به خطر انداخت و جان تعداد زیادی از حاضران در منطقه را نجات داد قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است که چنین رفتار انسانی والایی بیانگر برداشت صحیح از تعالیم اسلامی است و نشان می‌دهد که مسلمانان حامیان صلح و محبت و نه خشونت هستند.

در جریان این حمله مسلحانه دست کم ۱۶ تن کشته و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.

