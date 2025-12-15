آیت الله شاهچراغی سیاست و نجابت را با مجاهدت و فداکاری درآمیخته بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد و روحانی بااخلاص حضرت آیت الله آقای حاج سید محمد شاهچراغی (ره) موجب تالم خاطر گردید.

آن فقید سعید از تبار روحانیت آگاه و مردمی و خدوم و بهره‌مند از فضیلت‌های اخلاقی و اجتماعی بود و سیاست و نجابت ایشان با روح مجاهدت و فداکاری درآمیخته و نمایان بود و در طول زندگی پرارزش و اثربخش خود همواره تفکر و خط مشی اسلامی و انقلابی را ترویج کرده، از کوشش و مجاهدت علمی و عملی، در کسوت مبارزه با رژیم ستمشاهی و نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه سمنان لحظه‌ای آرام ننشست.

اینجانب ضمن تکریم سال‌ها خدمت مخلصانه ایشان، فقدان آن مجاهد نستوه را به بیت مکرم آقازادگان مکرم بویژه سردار پاسدار آقای سید محمد تقی شاهچراغی و حجج اسلام حضرات سید جعفر و سیدروح الله شاهچراغی، آشنایان و ارادتمندان به ویژه مردم فرهنگ پرور و انقلابی سمنان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند غفور ودود برای ایشان، روح و رضوان ربوبی و همنشینی با انبیا و اولیای الهی و برای بازماندگان، آرامش قلبی توأم با اجر فراوان و پایدار مسئلت می‌نمایم.