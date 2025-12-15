امام جمعه موقت تهران: آیت الله شاهچراغی مصداق عالم انقلابی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی صبح دوشنبه در مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله شاهچراغی در میدان امام (ره) سمنان، این عالم ربانی را افتخار استان دانست و تاکید کرد: آیت الله شاهچراغی اسوه اخلاق مداری و مردم داری بودند.

وی افزود: پیامبر (ص) می‌فرمایند احترام به عالم عامل مانند احترام به شهدا و صلحا است و استقبال گسترده مردم سمنان امروز از مراسم تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی، از مصادق همین احترام به عالم عامل و فاضل است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آیت الله شاهچراغی در دوران جوانی و تحصیل از محضر اساتید وارسته و بسیار والایی مانند امام خمینی (ره)، آیت الله بروجردی و … بهره برد، تاکید کرد: ایشان در کنار امامت جمعه و مسئولیت‌هایی که داشت، یک عالم وارسته و بزرگ در بعد علمی نیز بودند.

خاتمی با بیان اینکه آیت الله شاهچراغی در تبلیغ دین اسلام اهتمام ویژه داشت، تاکید کرد: ایشان تا آخرین لحظه عمرشان مبلغ دین بودند و عمرشان را در راه خدمت به اسلام و مسلمین گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه آیت الله شاهچراغی انسانی ساده زیست و در تراز یک روحانی و عالم تراز اول بود، تاکید کرد: آیت الله شاهچراغی از سال ۵۱ وارد سمنان شدند و استان سمنان بیش از پنج دهه از خدمات ایشان بهره مند بود

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه آیت الله شاهچراغی در بیش از ۵۰ سالی که در سمنان مسئولیت‌های متعددی داشتند حتی منزل خودشان را عوض نکردند، گفت: این ساده زیستی بود که از آیت الله شاهچراغی شخصیتی والا مقام ساخته است.

خاتمی با بیان اینکه آیت الله شاهچراغی عالم انقلابی قبل از انقلاب اسلامی بود، گفت: در همان زمان ما به عنوان یک طلبه شاهد مجاهدت‌های ایشان در راه پیروزی انقلاب اسلامی بودیم و از طریق ایشان با امام و خط امام و انقلاب اسلامی از سال ۵۱ آشنا شدیم.

وی با بیان اینکه آیت الله شاهچراغی در تمام فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی پرچم دار بودند، افزود: ایشان همچنین عالم انقلابی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بودند و تا آخرین روزهای عمرشان در راه انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.