به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح چهارشنبه با در دیدار با سرپرست معاونت سوادآموزی آموزشوپرورش کردستان با اشاره به جایگاه علم در قرآن کریم، گفت: اولین خطاب خداوند به پیامبر اسلام (ص) فرمان خواندن بود که نشاندهنده اهمیت بنیادین علم و دانایی است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با بیسوادی اقدامی ارزشمند و مستمر است، اظهار داشت: برای رفع این نقیصه اجتماعی، همه دستگاهها و آحاد جامعه مسئولیت دارند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت جایگاه علم و معلم، گفت: اگر بنیه علمی آموزشوپرورش ضعیف باشد، جامعه بیش از پیش در معرض آسیب قرار میگیرد چرا که تقویت علمی آموزشوپرورش سپری در برابر آسیبهای اجتماعی است.
معلمی؛ جهاد علمی و نزدیکترین مسیر به مقام پیامبری
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، جایگاه معلم را بسیار والا دانست و گفت: اهل علم نزدیکترین انسانها به درجه پیامبری هستند و معلمی نوعی جهاد علمی محسوب میشود.
سرپرست معاونت سوادآموزی آموزشوپرورش کردستان با اشاره به دستاوردهای نهضت سوادآموزی، اعلام کرد: طی ۴۵ سال گذشته، نرخ رشد باسوادی کشور بر اساس آمار یونسکو ۲.۵ برابر میانگین جهانی بوده است.
بیش از ۹۷ درصد جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال کردستان باسواد هستند
غفاری با ارائه آماری از وضعیت سواد در استان، گفت: برآورد میشود حدود ۲۸ هزار نفر در این رده سنی همچنان بیسواد باشند که شناسایی و جذب آنان در دستور کار قرار دارد.
وی از اجرای طرحهای هدفمند برای شناسایی افراد بازمانده از تحصیل و استفاده از ظرفیت مدارس بهعنوان پایگاههای سوادآموزی خبر داد.
