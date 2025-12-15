به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه طی پیامی رحلت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
روح پاک سلالة الاخیار، روحانی خدمتگزار، عالم ربانی و انقلابی، آیتالله آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی، پس از عمری مجاهدت علمی و سلوکی و مبارزات انقلابی و خدمتگزاری خالصانه به ملکوت پیوست و در جوار اجداد طاهرینش آرام گرفت.
این عالم مجاهد که برخاسته از خاندان اصیل و عریق شاهچراغی بود در زمره عالمان و دانشورانی است که حدود هشتاد سال از عمر شریفش را در راه تحصیل و تهذیب و تحقیق و تبلیغ و جهاد و مبارزه و خدمت در سنگرهای مختلف گذراند و در هر سنگر منشأ خدمات فراوان و ماندگار گردید.
همراهی با نهضت امام (ره) و پرچمداری قیام مردمی در استان دلاور خیز سمنان، بیش از نیم قرن خدمت در جایگاه خطیر امامت جماعت مسجد عابدینیه و بیش از چهل سال امامت جمعه مهدیشهر و نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه سمنان فصل زرین خدمات فراوان این روحانی عالیمقام و خدوم است.
مشی مردمی، سادهزیستی مثال زدنی، گشادهرویی با مردم و نسل جوان، منبرها و خطبههای گرم و سرشار از نکتههای نغز قرآنی و روایی، اهتمام به امر مسجدداری و تبلیغ، تلاش در مسیر گرهگشایی از زندگی مردم خاصه محرومان، خدمت خالصانه به فرهنگ شهادت و ایثارگران، همت والا در تأسیس حوزههای علمیه برادران و خواهران، حرکت بدون وقفه و بصیرانه در خط نورانی امام عزیز و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، همراه با ایفای حکیمانه نقش راهبری معنوی و فرهنگی مردم، جز ویژگیهای این عالم فرزانه است.
اینجانب درطی آشنایی بیش از چهل سال با آن بزرگوار، ایشان را به صلاح و سداد و تواضع و خدمتگزاری خالصانه و بی تعلقی به دنیا شناختم.
به نمایندگی از نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه جمعه محترم و اعضای عزیز شورای سیاستگذاری ائمه جمعه؛ فقدان غمبار آن عالم پارسا و زاهد را به مردم عزیز استان سمنان و شهرستان دامغان، جامعه روحانیت آن خطه عالمخیز به ویژه ائمه محترم جمعه و نماینده معزز ولی فقیه در استان و به بیت شریف شاهچراغی خصوصاً جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلی شاهچراغی و خانواده عزیز و داغدارشان بخصوص همسر مکرمه و مؤمنه و فرزندان برومند این عالم جلیل القدر بالاخص سردار مجاهد آقای حاج سیدمحمدتقی شاهچراغی و سایر وابستگان، تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند غفور و رحیم، برای آن فقید سعید غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با اجداد طاهرینش را مسئلت میکنم.
رضوان الله علیه و اسکنه فسیح جنانه مع آبائه الطاهرین.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
محمدجواد حاج علیاکبری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
نظر شما