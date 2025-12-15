نیم قرن آوای عاشورایی؛تجلیل از پیرغلام حسینی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی، مسئول بنیاد دعبل خزاعی خراسان جنوبی، صبح دوشنبه در دیداری معنوی، از سال‌ها خدمات فرهنگی و عاشورایی جناب آقای محمدرضا باقری‌نژاد، مداح پیشکسوت بیرجندی، تقدیر کرد.

این مراسم که با حضور آقای سیدرضا جدا، مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور همراه بود، به مناسبت نیم قرن فعالیت مداحی این پیرغلام حسینی در هیئت فاطمیه بیرجند و مسجد بازار این شهر برگزار شد.

حسینی در این دیدار بر نقش مؤثر مداحان در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و حفظ ارزش‌های عاشورایی تأکید کرد و گفت: عمری که در راه ذکر مصائب اباعبدالله (ع) و تبلیغ معارف حسینی گذاشته شود، برکت‌آفرین و الهام‌بخش نسل‌های بعد خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به حضور مؤثر دو فرزند باقری‌نژاد در عرصه مداحی و خدمت به ساحت امام حسین (ع)، این خانواده را نمونه‌ای از تداوم عشق و ارادت به خاندان رسول‌الله (ص) دانست.

جدا نیز در این مراسم، با تقدیر از روحیه ایثار و پایداری مداحان قدیمی، بر لزوم حفظ و انتقال تجربیات نسل گذشته به جوانان علاقه‌مند به مداحی تأکید کرد.

این دیدار که در فضایی صمیمی و همراه با ذکر روضه و مرثیه‌سرایی برگزار شد، نشان‌دهنده جایگاه والای مداحان حسینی در گسترش فرهنگ دینی و عاشورایی در استان خراسان جنوبی است.