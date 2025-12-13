از جان گرفتن دریاچه ارومیه تا بازگشت یک ورزشکار پناهنده به وطن

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در نیمه دوم آذر ماه و هفته‌های پایانی پاییز سال ۱۴۰۴ چشم بخش‌های زیادی از کشور به خصوص نیمه غربی سرزمین‌مان به قطره‌های باران و رحمت الهی روشن شد تا مردم شیرین‌تر از قبل سالروز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها را جشن بگیرند و به دست بوسی مادرانشان بروند. هفته‌ای که با خبرهای کوچک و بزرگی همراه بود. اتفاقاتی که بعضی عجیب، بعضی تلخ و بعضی دیگر دلگرم‌کننده بودند. رویدادهایی از دنیای سیاست، ورزش، فرهنگ و جامعه که در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی مایه لایک و کامنت‌های زیادی شدند و حاشیه‌هایی رقم زدند تا نقل محافل مختلف در فضای مجازی باشند. به دنبال همین موضوع درست در روزهایی که مردم از تب و تاب روز زن در آمده و خودشان را برای جشن یلدا آماده می‌کنند سری به حاشیه‌های قابل تأمل هفته سوم آذر ماه زدیم. خبرهایی که گاهی حاشیه‌هایشان از خود متن سنگین‌تر بود و جنجال‌های نسبتاً پررنگی را در عالم خبر به پا کرد.

سیاه‌کاری سیمکارت‌های سفید

یکی از خبرهای پر سر و صدا نه فقط در این هفته بلکه طی چند مدت گذشته با حرف و حدیث‌های زیادی همراه شد ماجرای سیمکارت‌های بدون فیلتر یا به اصطلاح خط‌های سفید بود؛ ماجرایی که عده زیادی آن را نوعی تبعیض بین مردم و مسئولان دانستند تا جایی که حتی خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به این ماجرا گفته بود: «من سراغ سیم‌کارت سفید نرفتم؛ آن را به من دادند.» و حتی پزشکیان هم در جمع سخنرانی روز دانشجو در این باره طی اظهار نظر جالبی اعلام کرد: «بدترین کاری که در مملکت داریم فیلترینگ است، چگونه حل کردنش مساله است، اگر با دستور بود از روز اول دستور می‌دادیم الان دستور دادم سیم کارت آنهایی که سفید است را سیاه کنند تا بفهمند آنهایی که سیم کارت‌شان سیاه است چه بلایی سرشان می‌آید.» تا جایی که عده‌ای این حرف آقای رئیس جمهور را دستمایه شوخی قرار دادند و نوشتند: «به جای اینکه ما سیاه‌ها رو هم سفید کنید چرا اونا رو هم سیاه می‌کنید؟ این چه تلاشی برای رفع فیلترینگه؟»

جراحی پلاستیک با مدرک دیپلم!

اگر نگاهی به اخبار حوزه اجتماعی بیندازید یکی از خبرهای جنجالی در روزهای گذشته مربوط به دستگیری یک پزشک قلابی بود که با مدرک دیپلم دست به جراحی‌های زیبایی می‌زد. این کلاهبردار که خودش را به عنوان فوق تخصص جا زده بود چیزی حدود ۵۰ شاکی داشت و ماه‌ها می‌گذشت که تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بود. بد ماجرا اینجاست که آسیب‌های وارده مراجعان او برخی‌شان به قدری گسترده‌اند که قابل جبران نیستند. یکی از اتفاقات عجیب که در پرونده این دکتر جعلی آمده همکاری تعدادی از پزشکان با او بوده تا جایی که در گزارش تخلفات این مجرم آمده: «متأسفانه برخی پزشکان در همکاری با این فرد، مهر نظام پزشکی و برگه‌های نسخه‌های خود را در اختیار او قرار می‌دادند و همچنین عربلو را با خود به بیمارستان می‌بردند و تحت سرویس و نام این پزشکان، اتاق جراحی در اختیار عربلو قرار می‌گرفت که اتاق جراحی یکی از همین بیمارستان‌ها هفته گذشته با حکم قضائی پلمب شد.

وقتی دریاچه خشک ارومیه جان گرفت

همین چند ماه پیش بود که خبر خشکی کامل دریاچه ارومیه به یکی از اتفاقات تلخ در فضای مجازی تبدیل شد. اما یکی از رویدادهای امیدوار کننده در چند روز گذشته که خیلی‌ها از مواجهه با خبر آن حتی به اندازه چند لحظه هم که شده احساس خوبی را تجربه کردند و خوشحال شدند. جان گرفتن دوباره دریاچه ارومیه به دنبال بارندگی‌های اخیر در کشور بود. تا جایی که مردم بعد از دیدن زمین خشک این منطقه و حالا با جریان پیدا کردن آب در آن خوشحالی خودشان را این طور ابراز کردند و نوشتند: «و خدای مهربان دریاچه ارومیه را دوباره زنده کرد تا ما همچنان امیدوار باشیم.» علاوه بر این برخی از کارشناسان حوزه محیط زیست هم در این رابطه اعلام کردند «بارورسازی ابرها می‌تواند به افزایش میزان بارش در کوتاه‌مدت کمک کند، اما این اقدام به تنهایی قادر به جبران افت طولانی‌مدت تراز دریاچه نیست. وی تأکید می‌کند که مدیریت پایدار منابع آب، کاهش برداشت‌های غیرمجاز و احیای اکوسیستم‌های پیرامون دریاچه، اقدامات ضروری برای جلوگیری از تشدید بحران است.»

یک خبر خوب از سردار رادان

یکی از خبرهای خوشایندی که در هفته گذشته مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفت گزارشی بود که سردار رادان فرمانده فراجای کشور اعلام کرد مربوط به مبارزه با قاچاق سوخت و توقف واردات گازوئیل به کشور بود. این مقام مسئول در سفر خودش به بوشهر گفت: «در گذشته نزدیک، واردکننده سوخت گازوئیل بودیم، اما با برخوردهای قاطع با قاچاق، این واردات متوقف شد و این ظرفیت اکنون می‌تواند به صادرات سوخت تبدیل شود.»

لجبازی خانم به اصطلاح کمدین برای یک شوخی جنجالی

همین چند ماه پیش بود که انتشار کلیپی از سمت زینب موسوی درباره فردوسی با انتقادات شدیدی در فضای مجازی همراه شد و همه آن را یک توهین تمام عیار علیه شاعر بزرگ ادبیات فارسی دانستند؛ تاجایی که این اتفاق این کمدین را دادگاهی کرد و او سرانجام به خاطر کارش به ۶ ماه حبس تعزیری و تهیه رساله زیر نظر بنیاد فردوسی محکوم شد و موظف شد تا ۱۲۰ ساعت با هماهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیریت آموزش و پرورش، دوره‌های قصه‌گویی خودش را با استفاده از ظرفیت‌های شاهنامه در مدارس یا مراکز فرهنگی کم‌برخوردار اجرا و مستندات آن را به اجرای احکام ارائه کند. اما چیزی که در این هفته او را مجدداً به یک چهره پرحاشیه تبدیل کرد این بود که او طی یک مصاحبه جدید نه تنها بابت توهین به فردوسی اظهار پشیمانی نکرد بلکه گفت: «من فقط شوخی کردم و هرگز عذرخواهی نمی‌کنم!» تاجایی که بعضی‌ها در جواب این حرف خانم کمدین اعلام کردند؛ مشکل دقیقاً از جایی شروع می‌شود که او اصلاً تفاوت بین شوخی و توهین را نمی‌داند.

بازگشت یک ورزشکار پناهنده به ایران

یکی از خبرهای پرحاشیه‌ای که در جهان ورزش رقم خورد بازگشت یکی از ورزشکاران زن ایرانی به وطن بود. عاطفه احمدی اسکی‌باز ایرانی در المپیک پکن که در بهمن ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرده بود و زیر پرچم این کشور مسابقه می‌داد چند روز پیش با منتشر کردن یک پست در فضای مجازی رسماً از بازگشت خودش خبر داد و نوشت: «سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعاً کشورم، خاکم، وطنم امن ترین جای دنیا برای من است…»