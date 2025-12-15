  1. سیاست
  2. دولت
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۰

اسماعیلی: پوشش آموزش بعد از انقلاب ۹۸ درصد پیشرفت کرده است

اسماعیلی: پوشش آموزش بعد از انقلاب ۹۸ درصد پیشرفت کرده است

معاون راهبردی رییس جمهور گفت: آمارها نشان می‌دهد پوشش آموزش در سطح کشور تا حدود ۹۸ درصد بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت کرده و بیسوادی کاهش شدید داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی رئیس جمهور در نشست رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی با بیان اینکه رکن این نظام بر آموزش و فرهنگ بنا شده است، گفت: امام در سال ۱۳۴۲ با آرامش فرمودند «سربازان من در گهواره‌ها هستند» و در آخر عمرشان نیز گفتند «امید من به دبستانی‌هاست» و این یعنی اساس کار را به آموزش و فرهنگ قرار داده‌اند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد پوشش آموزش در سطح کشور تا حدود ۹۸ درصد بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت کرده و بیسوادی کاهش شدید داشته و سواد در جامعه امروز ما به عنوانی نیازی بدیهی به رسمیت شناخته شده است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه از لحاظ کیفیت به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و فاصله با نقطه مطلوب قابل قبول نیست، تصریح کرد: از برکات دولت چهاردهم توجه به حوزه آموزش و پرورش است و کمتر جلسه دولت است که رئیس جمهور پیگیر مسائل آموزش و پرورش نباشد.

کد خبر 6689604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها