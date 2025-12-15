اسماعیلی: پوشش آموزش بعد از انقلاب ۹۸ درصد پیشرفت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی رئیس جمهور در نشست رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی با بیان اینکه رکن این نظام بر آموزش و فرهنگ بنا شده است، گفت: امام در سال ۱۳۴۲ با آرامش فرمودند «سربازان من در گهوارهها هستند» و در آخر عمرشان نیز گفتند «امید من به دبستانیهاست» و این یعنی اساس کار را به آموزش و فرهنگ قرار دادهاند.
وی افزود: آمارها نشان میدهد پوشش آموزش در سطح کشور تا حدود ۹۸ درصد بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت کرده و بیسوادی کاهش شدید داشته و سواد در جامعه امروز ما به عنوانی نیازی بدیهی به رسمیت شناخته شده است.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه از لحاظ کیفیت به نقطه مطلوب نرسیدهایم و فاصله با نقطه مطلوب قابل قبول نیست، تصریح کرد: از برکات دولت چهاردهم توجه به حوزه آموزش و پرورش است و کمتر جلسه دولت است که رئیس جمهور پیگیر مسائل آموزش و پرورش نباشد.
