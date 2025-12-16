به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی روز سه‌شنبه در آئین تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، ضمن تبریک هفته پژوهش، گفت: امروز مرکز پژوهش‌های مجلس پس از طی مسیری طولانی و فراز و فرودهای گوناگون، از برجسته‌ترین، موفق ترین و مؤثرترین نهادهای پژوهشی کشور است.

وی تاکید کرد: یکی از سیاست‌هایی که از ابتدا در معاونت راهبردی و امور مجلس ریاست جمهوری بنیان گذاشتیم، ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ و روان با مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور تسریع و تسهیل رساندن یافته‌های پژوهشی به تصمیم سازی های کلان در دولت بوده است.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد: این همکاری و تعامل می‌تواند فصل جدیدی برای مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت راهبردی ریاست جمهوری در راستای عمل به رسالت حقیقی خودشان باشد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه گاه شنیده می‌شود که پژوهش و تحقیق به اندازه کافی انجام شده و نیازی به پژوهش‌های جدید نیست و باید به آنچه که هست عمل شود، گفت: اینکه به یافته‌های پژوهشی در گذشته عمل نشده، نقد واردی است اما اینکه تصور کنیم دیگر به پژوهش نیازی نیست هم اشتباه فاحشی است.

وی با تاکید بر اینکه با گذر زمان، تغییر اوضاع و احوال و تغییر صورتهای مسئله باید پژوهش‌ها هم به روزرسانی شوند و متناسب با اوضاع نوین راه حل های نوین ارائه شود، افزود: پژوهشگران کشور در حوزه‌های مختلف امروز باید با ویرایش و نگاه جدید یافته‌های خود را به مراکز اجرایی کشور ارائه کنند.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کشور هیچ گاه از پژوهش و مرکز پژوهش‌ها بی نیاز نبوده و باید به طور مرتب آنچه را که به دست آورده ایم، به روز رسانی کنیم.

وی تحقیق و پژوهش را عمل به تکلیف دانست و با تاکید بر اینکه نباید به فعالیت پژوهشی و پژوهش نگاهی تشریفاتی و تزئینی داشته باشیم، گفت: تحقیق بدون تحقق و پژوهش بدون کاربست دردی از جامعه دوا نمی‌کند و متأسفانه امروز ضریب به کارگیری پژوهش در نظام اداری ما بسیار پایین است که بخشی از دلایل آن به مجریان و برخی به ما پژوهشگران بر می‌گردد.

اسماعیلی افزود: بر اساس مبانی فقهی هر مسؤولی که بر مبنای پژوهش تصمیم گیری و عمل نکند در امانت داری خود تفریط کرده است؛ کما اینکه اگر پژوهش او را به نتیجه‌ای برساند و او بی دلیل این نتیجه را کنار گذاشته و به نظر شخصی خود عمل کند، افراط کرده است.

وی با اشاره به ضرورت اینکه دستور کار مراکز پژوهشی را باید نیازهای واقعی کشور تعیین کند نه نیازها و سلیقه‌های محققان و مدیران، ادامه داد: اینکه بگوییم چون از موضوعی خوشم می‌آید تحقیق کنم، خوب است؛ اما باید دستور کار من و شما که در نهاد پژوهشی- حاکمیتی هستیم را نیازهای جامعه تعیین کند.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت: مجلس از دولت و دولت از قوه قضائیه جدا نیست؛ برخی پژوهش‌های خوبی که در این مرکز انجام شده، اجرایی کردیم و مورد استقبال هم قرار گرفته است.

اسماعیلی تحقیقات سوگیرانه و جانبدارانه را آفتی برای پژوهش عنوان کرد و گفت: ما تحقیق می‌کنیم تا پی ببریم حق چیست، نه اینکه حق را در ذهنمان از پیش انتخاب کنیم؛ پیش داوری و قضاوت قبلی به کاربردی شدن پژوهش لطمه می‌زند.