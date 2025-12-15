تشکیل گروه ضربت برای مقابله با «تخلفات ساکن» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر با تشریح جزئیات طرح جدید پلیس راهور تهران بزرگ، در تعریف «تخلفات ساکن» اظهار داشت: منظور تخلفاتی است که در ارتباط با توقف و پارک غیرمجاز وسایل نقلیه رخ می‌دهد؛ مانند پارک زیر تابلوهای «توقف مطلقاً ممنوع» و «حمل با جرثقیل»، پارک دوبله، سد معبر و حتی پارک در معابری که اگرچه تابلو ندارند، ولی توقف خودرو موجب اخلال در تردد می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران با اشاره به پارک خودروها روی پیاده‌روها هشدار داد: پیاده‌رو مختص عابران پیاده است. وقتی خودرو وارد پیاده‌رو می‌شود، عملاً حقوق شهروندی زیر پا گذاشته می‌شود و هیچ احترامی برای عابر پیاده قائل نشده‌ایم.

کشیر با اشاره به انعکاس گسترده گلایه‌های شهروندان از طریق برنامه‌هایی مانند «شهر امن» خاطرنشان کرد: شکایات متمرکز بر نقاط پرترافیکی مانند خیابان امام خمینی، خیابان رشید یاسمی و حوالی بیمارستان‌ها بوده که شاهد پارک‌های دوبله و سد معبر هستیم.

وی افزود: متأسفانه برخی رانندگان، اعم از شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی، به فرامین پلیس بی‌توجهی می‌کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم گروه ویژه یا «گروه ضربت برخورد با تخلفات ساکن» را تشکیل دهیم تا به صورت هدفمند و مستمر با این معضل برخورد شود.

وی در پاسخ به این ادعا که کمبود فضای پارک در اطراف مراکزی مانند بیمارستان‌ها مردم را ناچار به تخلف می‌کند، قاطعانه بیان کرد: کمبود فضای پارک، دلیل موجه برای تخلف نیست. بیمار داشتن یا کار فوری مجوز زیر پا گذاشتن قانون نمی‌شود.

کشیر در برنامه «به وقت گفت‌وگو» تأکید کرد: نصب تابلوهای ممنوعیت توقف دلیل محکمی دارد و در هیچ عرف و قانونی نیامده که حتماً باید مقابل مقصد پارک کرد. شهروندان باید مدیریت زمان داشته باشند، زودتر حرکت کنند، وسیله نقلیه را در محل مجاز پارک کنند و اگر لازم است، بخشی از مسیر را پیاده طی کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ترافیک سنگین تهران گفت: ما در کلان‌شهری زندگی می‌کنیم که بیش از ۴.۷ میلیون خودرو و حدود ۴.۳ میلیون موتورسیکلت در آن تردد می‌کنند. اگر قرار باشد همه خیابان‌ها تبدیل به پارکینگ شوند، دیگر حرکتی باقی نمی‌ماند.

وی از شهروندان خواست با دوری از خودخواهی و رعایت حقوق دیگران، به کاهش «ترافیک کاذب» کمک کنند.

کشیر یکی از اهداف اصلی این طرح را مقابله با پارک در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد و توضیح داد: «وقتی خودرویی در ایستگاه اتوبوس پارک کند، اتوبوس مجبور به توقف دوبله شده و کل مسیر قفل می‌شود. این بی‌توجهی حقوق جمع زیادی از شهروندان را نقض می‌کند.

سرهنگ کشیر با تکرار این نکته که «جبر و اضطرار، دلیل نقض حقوق شهروندان نیست»، هشدار داد: تداوم این تخلفات نظم شهری را از بین برده و بی‌قانونی را ترویج می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: همه شهروندان با استفاده بیشتر از مترو، اتوبوس و تاکسی، به کاهش ترافیک و حذف تخلفات ساکن کمک کنند تا شهری ایمن‌تر و قابل‌تحمل‌تر داشته باشیم.