به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، نسبت به توقف خودروها و تردد موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها هشدار داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

رشنو با اشاره به رفتار قانون‌گریزانه تعداد محدودی از رانندگان گفت: برخورد با تخلفات مربوط به توقف خودروها و تردد موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها، که مشکلات جدی برای عابران پیاده ایجاد می‌کند، در دستور کار جدی پلیس قرار دارد.

وی یادآور شد: طبق ماده ۱۶۳ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، توقف وسائط نقلیه در پیاده‌روها ممنوع است و متخلفان علاوه بر جریمه، به حمل با جرثقیل نیز مواجه خواهند شد.

رشنو با اشاره به مطالبه جدی مردم افزود: اشغال پیاده‌روها باعث می‌شود عابران ناچار شوند به سطح سواره‌رو بروند که این مسئله خطر بروز تصادف و حوادث را افزایش می‌دهد.

وی در پایان به موتورسیکلت‌سواران نیز هشدار داد و گفت: تردد در پیاده‌روها، عبور از چراغ قرمز، عدم استفاده از کلاه ایمنی و پارک‌های غیرمجاز تحت پیگرد قانونی قرار دارد و انتظار داریم با رعایت قانون، شهر ایمن‌تری داشته باشیم.