سازمان بسیج رسانه تهران یاد و خاطره شهدای رسانه را پاس داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قمصری، بعد از ظهر یکشنبه، در مراسم یادواره شهدای رسانه کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه کشور، هدف از برگزاری این یادواره را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان فعالان رسانه‌ای و پاسداشت مقام شامخ شهدای رسانه عنوان کرد. وی همچنین افزود: این مراسم فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه اصحاب رسانه و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان این عرصه فراهم کرد.

قمصری با اشاره به نقش رسانه‌ها در دفاع مقدس و جنگ‌های فرهنگی امروز تأکید کرد: شهدای رسانه با قلم و تصویر خود در خط مقدم جبهه فرهنگی حضور داشتند و امروز وظیفه ماست که یاد و راه آنان را زنده نگه داریم.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم این‌گونه برنامه‌ها بتواند روحیه ایثار، مقاومت و همدلی را در میان جامعه رسانه‌ای تقویت کند و عاقبت همه ما ختم به خیر و شهادت باشد.