۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

مدارس و دانشگاه‌های کیش تا ۲۷ آذر غیرحضوری شد

کیش- کلاس‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در کیش تا ۲۷ آذر غیرحضوری (مجازی) برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در کیش تا ۲۷ آذر غیرحضوری (مجازی) برگزار می‌شوند.

بر این اساس مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند.

آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های مستقر در کیش در این مدت غیرحضوری برگزار می‌شود.

کلاس‌های آموزشی در فرهنگسراها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی نیز تعطیل اعلام شد.

به دلیل شرایط ویژه دروس مقطع دوازدهم دوره دوم نظری با توجه به نیاز مدارس، این کلاس‌ها با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی می‌توانند حضوری برگزار شوند.

