به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد حبیبی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ها در ترویج ارزش‌های اسلامی اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید «نون و القلم و ما یسطرون» ، و اگر فعالیت‌های رسانه‌ای در مسیر اهداف نظام اسلامی باشد، بی‌تردید اقدامی مقدس است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در آغاز سال مبنی بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و ترویج نهج‌البلاغه افزود: سردار رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیز قرآن و نهج‌البلاغه را به‌عنوان اولویت نخست فرهنگی سال جاری معرفی کردند. این رویکرد ما را مصمم ساخت تا با تمرکز بر نهج‌البلاغه، پلیسی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ادامه داد: نیروی انتظامی به‌عنوان یک نیروی مسلح اجتماعی، در بطن زندگی مردم حضور دارد. اگر این نیرو با آموزه‌های نهج‌البلاغه مأنوس شود، می‌تواند خدمت‌رسانی صادقانه‌تر، مؤثرتر و الهام‌گرفته از دین مبین اسلام ارائه دهد.

حبیبی از برگزاری مسابقه فرهنگی نهج‌البلاغه در رشته‌های شعر، سرود، فیلم کوتاه، مقاله و نقاشی خبر داد و گفت: آثار برگزیده این مسابقه به اجلاسیه سراسری که در آینده در تهران برگزار خواهد شد، ارسال می‌شود. همچنین اختتامیه این همایش دوم دی‌ماه سال جاری در استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال خوب از این فراخوان افزود: با همکاری ادارات دولتی، نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها، تاکنون مجموعه‌ای از مقالات، چهار فیلم کوتاه، چند سرود و آثار هنری به دبیرخانه رسیده است که توسط داوران خارج از سازمان ارزیابی خواهند شد.

حبیبی خاطرنشان کرد: نفرات برتر درون‌سازمانی نیز انتخاب و به مرحله کشوری معرفی می‌شوند. مراسم اختتامیه با حضور استاندار، نماینده ولی‌فقیه، مسئولان استانی و رسانه‌ها برگزار خواهد شد. همچنین از همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در اجرای این برنامه سهیم بوده‌اند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات فرهنگی سال گذشته گفت: در سال گذشته طرحی را کلید زدیم که طی آن، نیروهای انتظامی ملزم و تشویق شدند تا هر کدام ۱۲ حکمت از حکمت‌های نهج‌البلاغه را حفظ کرده و در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار ببندند.

وی افزود: هدف ما از این اقدام، جاری ساختن کلام نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) در رفتار و منش نیروها بود؛ چرا که این کلام، نوری است که هر جا بتابد، آنجا را روشن می‌کند. اگر همکاران ما با این کلام مقدس که از زبان معصوم صادر شده، مأنوس شوند، قطعاً در خدمت‌رسانی به مردم تأثیرگذار خواهد بود.

حبیبی با تأکید بر نقش تربیتی نهج‌البلاغه در رفتار مأموران انتظامی اظهار داشت: مأموری که با نهج‌البلاغه مأنوس باشد، در برخورد با مردم با مهربانی، گشاده‌رویی و صداقت بیشتری عمل خواهد کرد. این تأثیر را می‌توان در رفتارهای روزمره مانند کمک به سالمندان، راهنمایی مردم در مسیرها و تعامل انسانی با شهروندان مشاهده کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نهج‌البلاغه کتابی است که اگر در جان انسان بنشیند، آثار آن در جامعه نیز نمایان خواهد شد. ما امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها، بتوانیم گامی مؤثر در جهت ارتقای معنویت، اخلاق و کارآمدی در نیروی انتظامی برداریم.