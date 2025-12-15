  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

امام جمعه قم ارتحال آیت‌الله شاهچراغی را تسلیت گفت

امام جمعه قم ارتحال آیت‌الله شاهچراغی را تسلیت گفت

قم- امام جمعه قم ارتحال آیت الله سیدمحمدشاهچراغی امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در پیامی درگذشت سلاله السادات، عالم جلیل القدر و مجاهد آیت الله سید محمد شاهچراغی رحمت الله علیه امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان را تسلیت گفت.

پیام آیت الله سعیدی به شرح زیر است؛

بسمه تعالی
انالله واناالیه راجعون
خبر رحلت سلاله السادات، عالم جلیل القدر و مجاهد آیت الله سید محمد شاهچراغی رحمت الله علیه امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان موجب تأسف و تألم فراوان گردید.

آن بزرگوار یار دیرین حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری دام ظله العالی بود. مبازره با رژیم ستم شاهی، ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام، خدمت به مردم، حضور در فعالیت‌های اجتماعی، تهذیب نفوس، تربیت شاگردان فراوان و قبول مسئولیت‌های مختلف قضائی و… از جمله دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و بیست سال حضور باصلابت در مقام امامت جمعه از ویژگی‌ها و خدمات آن فقید سعید می‌باشد.

اینجانب در کنار مضجع نورانی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام رحلت آن معلم اخلاق را به خانواده محترم ایشان، بویژه سردار سید محمدتقی شاهچراغی و حجت الاسلام والمسلمین حاج سید علی شاهچراغی، مردم شریف سمنان، شاگردان و دوستداران و علاقه مندان تسلیت گفته و از درگاه الهی برای آن عالم ربانی رحمت، مغفرت و علو درجات وبرای همه بازماندگان صبر و سلامتی و اجر جمیل طلب می‌کنم.

