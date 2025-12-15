به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی افزود: به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از ابتدای دی‌ماه تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۵ تغییر کرده است.

به گفته وی، ساعت کاری جدید تمامی این نهادها از ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر خواهد بود و لازم است مدیران و کارکنان برای رعایت این تغییر برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

وی افزود: این تصمیم در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی در فصل سرد سال اتخاذ شده و هدف آن کاهش فشار بر شبکه‌های برق و گاز و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی است.

معاون استاندار همچنین تاکید کرد که اطلاع‌رسانی کامل به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی انجام شده و تمامی نهادها موظف به اجرای دقیق این برنامه هستند تا بهره‌وری انرژی در استان افزایش یابد.