به گزارش خبرگزاری مهر، امید رضا تونی با اعلام این خبر، گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست طی گشت و پایش مستمر در مناطق تحت مدیریت، موفق شدند شکارچی متخلفی را که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس کلچه در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی کرده بود، شناسایی و دستگیر کنند.
وی در ادامه افزود: در بازرسی انجامشده از متخلف، ادوات شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع گردید.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان کرج با تأکید بر نقش حیاتی محیطبانان در حفاظت از حیاتوحش، خاطرنشان کرد: مقابله با شکار غیرمجاز یکی از اولویتهای اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
